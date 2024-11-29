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26 млн сеянцев сосны высадили в Бурятии за 2024 год

26 млн сеянцев сосны высадили в Бурятии за 2024 год
Моя Бурятия,  Фото:РАЛХ
Чтобы сырьё подходило по климатическим условиям, шишку собирают в Бурятии и добывают из неё семена

В Бурятии действуют 17 питомников, в которых с особой заботой выращивают будущие деревья. Ежегодно объём посадочного материала составляет 28 млн штук, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.

За 2024 год высажено 26 357 485 сеянцев. Сотрудниками агентства лесного хозяйства налажен полный цикл выращивания - от семечка до взрослого дерева.

Чтобы сырьё подходило по климатическим условиям, шишку собирают в Бурятии и добывают из неё семена, они проходят специальную обработку и подготовку перед высевом. До трёхлетнего возраста «малыши» готовятся к холодному времени года, иголки становятся бордовыми, и почка засыпает. Такую особенность имеют только подрастающее поколение сосен, будучи взрослым деревом, цвет иголок с наступлением холодного сезона не меняется.

- После того, как мы высаживаем маленькие сосны, они адаптируются. Зимой у хвойных растений продолжает происходить фотосинтез. Однако низкие температуры влияют на метаболизм. Перед наступлением морозов хвоинки приспосабливаются к холодам и сильным ветрам. Происходит отток питательных веществ, поэтому меняется окраска хвои. Подросший сосновый лес никак не меняется с наступлением зимы. Взрослые сосны не реагируют на смену климата и прекрасно приспособлены к нашей суровой сибирской зиме, - пояснила Наталья Шапаренко, консультант отдела воспроизводства лесов.
лесовосстановление

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