В Улан-Удэ вновь состоится республиканский патриотический форум

2 декабря в столице Бурятии пройдёт II республиканский патриотический форум «Россия – это мы!». Мероприятие проведут в регионе уже во второй раз. I патриотический форум состоялся в Улан-Удэ 9 декабря 2023 года и объединил более 450 участников из 18 районов республики и города Улан-Удэ.В этом году организаторами было увеличено количество опорных площадок мероприятия, стала более разнообразной палитра активных форм работы, представленных на форуме, планируется значительное увеличение количества его участников. Так, 2 декабря с 10:00 начнут свою работу 6 площадок форума:— «Юнармеец Бурятии» в СОШ № 8 г. Улан-Удэ;— «Растим патриотов» также в школе № 8;— военно-спортивная игра «Горжусь тобой, Отечество!» в учебно-методическом центре «Авангард»;— «С чего начинается Родина. Реализация пилотного проекта в Бурятии» будет проходить в БГСХА им. В.Р. Филиппова;— «Родина начинается с детства!» – в СОШ № 63 г. Улан-Удэ;— «Жить и учиться в Бурятии» в БГУ им. Д. Банзарова, 1 корпус.В рамках II патриотического форума проводится республиканский смотр-конкурс на лучшую организацию работы по гражданскому и патриотическому воспитанию. Его цель – выявление лучшего опыта работы по гражданскому и патриотическому воспитанию граждан в муниципальных образованиях Бурятии, совершенствование системы патриотического воспитания.Торжественная часть форума и церемония награждения победителей смотра-конкурса будет проходить в Русском драматическом театре им. Н.А. Бестужева в 17:00.Принять участие в работе форума смогут педагоги, учителя и учащиеся республики, педагоги дополнительного образования, руководители штабов ВВПОД «Юнармия» и патриотических клубов, руководители и представители органов местного самоуправления, образовательных учреждений, специалисты учреждений спорта, культуры и туризма, общественных организаций, юнармейцы районов республики и г. Улан-Удэ, участники СВО. Об этом сообщает ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.