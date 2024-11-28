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В Улан-Удэ вновь состоится республиканский патриотический форум

В Улан-Удэ вновь состоится республиканский патриотический форум
Моя Бурятия,  Фото:Baikal-daily.ru
Его проведут 2 декабря на нескольких площадках

2 декабря в столице Бурятии пройдёт II республиканский патриотический форум «Россия – это мы!». Мероприятие проведут в регионе уже во второй раз. I патриотический форум состоялся в Улан-Удэ 9 декабря 2023 года и объединил более 450 участников из 18 районов республики и города Улан-Удэ.

В этом году организаторами было увеличено количество опорных площадок мероприятия, стала более разнообразной палитра активных форм работы, представленных на форуме, планируется значительное увеличение количества его участников. Так, 2 декабря с 10:00 начнут свою работу 6 площадок форума:
— «Юнармеец Бурятии» в СОШ № 8 г. Улан-Удэ;
— «Растим патриотов» также в школе № 8;
— военно-спортивная игра «Горжусь тобой, Отечество!» в учебно-методическом центре «Авангард»;
— «С чего начинается Родина. Реализация пилотного проекта в Бурятии» будет проходить в БГСХА им. В.Р. Филиппова;
— «Родина начинается с детства!» – в СОШ № 63 г. Улан-Удэ;
— «Жить и учиться в Бурятии» в БГУ им. Д. Банзарова, 1 корпус.

В рамках II патриотического форума проводится республиканский смотр-конкурс на лучшую организацию работы по гражданскому и патриотическому воспитанию. Его цель – выявление лучшего опыта работы по гражданскому и патриотическому воспитанию граждан в муниципальных образованиях Бурятии, совершенствование системы патриотического воспитания.

Торжественная часть форума и церемония награждения победителей смотра-конкурса будет проходить в Русском драматическом театре им. Н.А. Бестужева в 17:00.

Принять участие в работе форума смогут педагоги, учителя и учащиеся республики, педагоги дополнительного образования, руководители штабов ВВПОД «Юнармия» и патриотических клубов, руководители и представители органов местного самоуправления, образовательных учреждений, специалисты учреждений спорта, культуры и туризма, общественных организаций, юнармейцы районов республики и г. Улан-Удэ, участники СВО. Об этом сообщает ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия форум патриотическое воспитание

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