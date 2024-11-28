В Бурятии подвели итоги международного студенческого конкурса

На прошедшей неделе в Бурятии прошёл V международный конкурс «Урок на родном языке» среди студентов педагогических колледжей, институтов и университетов. В течение двух конкурсных дней 55 студентов из высших и средних профессиональных образовательных учреждений России, Казахстана, Китая и Монголии в очном и дистанционном форматах продемонстрировали компетентному жюри свои лучшие практики: фрагмент урока (этап открытия нового знания) на родном языке с использованием интерактивного оборудования, обучающий интерактив для родителей и контент персонального сайта будущего учителя.Как сообщили в министерстве образования и науки РБ, церемония торжественного закрытия состоялась 21 ноября, на которой студентов с успешным участием в юбилейном конкурсе поздравили представители ведомства, администрации главы и правительства республики, Народного Хурала и педагогического колледжа. Творческие коллективы студентов колледжа и участники конкурса подарили всем собравшимся свои лучшие художественные номера.По итогам международного конкурса определились лауреаты именных номинаций, призёры I, II, III степеней в номинациях. В разных номинациях более удачными и везучими оказались Дюсметова Лилия (Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы), Урбаева Арюна (Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова), Аюшеева Эржена, Дурхисанов Илья и Коноваленко Виктория (Бурятский республиканский педагогический колледж), Эрдэнэтуяа Хулан (Монгольский государственный университет образования), Ощепкова Сайаана (Намский педагогический колледж имени И.Е. Винокурова), Солодовченко Лидия (Старооскольский педагогический колледж), Абдулхаджиева Хадижат (Чеченский государственный педагогический колледж) и Хохрякова Инна (Читинский педагогический колледж).Обладателем гран-при стала Белоклокова Анастасия, студентка 4 курса специальности «Преподавание в начальных классах» Лениногорского музыкально-художественного педагогического колледжа Республики Татарстан.- Как и в предыдущие годы, проигравших на празднике нет, побеждают родные языки. Якорный конкурс педагогического колледжа Бурятии в статусе международного мероприятия с каждым годом набирает обороты, популярность. Меняется формат проведения конкурсных испытаний, обновляются структура и содержание заданий, расширяется география участников, но неизменными остаются студенческое побратимство, содружество педагогических колледжей, институтов и университетов, молодёжи разных национальностей, единение умов, душ и сердец всех участников, а главное, основной посыл конкурса: «Родные языки обучают, развивают, воспитывают и объединяют», – пояснили в педагогическом колледже.