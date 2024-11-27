В Бурятии состоялось первенство по программированию робототехники

21 ноября впервые в истории спортивного программирования Бурятии проведены официальные спортивные соревнования – первенство республики по спортивному программированию «Байкал Робофест» в дисциплине «Программирование робототехники». В соревнованиях приняло участие 194 спортсмена из 9 муниципальных образований региона.Спортсмены соревновались в трёх категориях задач: «Игровая», «На точность», «На скорость», а также в пяти дисциплинах: «Сумо», «Попасть в ворота», «Танковый биатлон», «Трубопрокатная мастерская» и «Ферма».Как сообщили в центре спортивной подготовки РБ, победителями и призёрами стали:1 место - клуб «Юные Робототехники», п. Кабанск, Кабанский район, тренер Заварухина Наталья2 место и 3 место - клуб «Техномощь», п.Селенгинск, Кабанский район, тренер Трубачеева Любовь1 место - клуб «РобоМАН», г. Улан-Удэ, тренер Базаров Аюр2 место - клуб «РобоДжида», с. Петропаловка, Джидинский район, тренер Дамбаева Намцык3 место - клуб «Robodo», г. Улан-Удэ, тренер Лосев Дмитрий1 место и 2 место - клуб «Роботрон», г. Улан-Удэ, тренер Базарсадаев Элбэк3 место - дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ, тренер Мармуев Иван1 место и 2 место - клуб «Роботрон», г. Улан-Удэ, тренер Базарсадаев Элбэк3 место – «Bargu», п.Курумкан, Курумканский район, тренер Ачитуев Баир1 место и 3 место - дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ, тренер Мармуев Иван2 место - клуб «Робопрог», п. Баргузин, Баргузинский район, тренер Таряшинова Елена1 место и 2 место - клуб «Роботрон», г. Улан-Удэ, тренер Базарсадаев Элбэк3 место - клуб «Робоквант», г. Улан-Удэ, тренер Сафули Валерий