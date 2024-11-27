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В Бурятии состоялось первенство по программированию робототехники

В Бурятии состоялось первенство по программированию робототехники
Моя Бурятия,  Фото:ЦСП РБ
Соревновались школьники от 7 до 17 лет

21 ноября впервые в истории спортивного программирования Бурятии проведены официальные спортивные соревнования – первенство республики по спортивному программированию «Байкал Робофест» в дисциплине «Программирование робототехники». В соревнованиях приняло участие 194 спортсмена из 9 муниципальных образований региона.

Спортсмены соревновались в трёх категориях задач: «Игровая», «На точность», «На скорость», а также в пяти дисциплинах: «Сумо», «Попасть в ворота», «Танковый биатлон», «Трубопрокатная мастерская» и «Ферма».

Как сообщили в центре спортивной подготовки РБ, победителями и призёрами стали:

Младшая группа (7-10 лет)

Категория «На точность». Дисциплина «Попасть в ворота»
1 место - клуб «Юные Робототехники», п. Кабанск, Кабанский район, тренер Заварухина Наталья
2 место и 3 место - клуб «Техномощь», п.Селенгинск, Кабанский район, тренер Трубачеева Любовь

Категория «Игровая». Дисциплина «Сумо»
1 место - клуб «РобоМАН», г. Улан-Удэ, тренер Базаров Аюр
2 место - клуб «РобоДжида», с. Петропаловка, Джидинский район, тренер Дамбаева Намцык
3 место - клуб «Robodo», г. Улан-Удэ, тренер Лосев Дмитрий

Средняя группа (11-13 лет)

Категория «На точность». Дисциплина «Танковый биатлон»
1 место и 2 место - клуб «Роботрон», г. Улан-Удэ, тренер Базарсадаев Элбэк
3 место - дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ, тренер Мармуев Иван

Категория «На скорость». Дисциплина «Трубопрокатная мастерская»
1 место и 2 место - клуб «Роботрон», г. Улан-Удэ, тренер Базарсадаев Элбэк
3 место – «Bargu», п.Курумкан, Курумканский район, тренер Ачитуев Баир

Старшая группа (14-17 лет)

Категория «На точность». Дисциплина «Танковый биатлон»
1 место и 3 место - дом творчества Октябрьского района г. Улан-Удэ, тренер Мармуев Иван
2 место - клуб «Робопрог», п. Баргузин, Баргузинский район, тренер Таряшинова Елена

Категория «Игровая». Дисциплина «Ферма»
1 место и 2 место - клуб «Роботрон», г. Улан-Удэ, тренер Базарсадаев Элбэк
3 место - клуб «Робоквант», г. Улан-Удэ, тренер Сафули Валерий
Бурятия первенство робототехника программирование

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