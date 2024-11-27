В Улан-Удэ дан старт проекту «Культурный дневник школьника»

С начала этой недели в школе № 20 города Улан-Удэ запустили образовательный проект «Культурный дневник школьника». Он поспособствует развитию кругозора, критического мышления школьника, а также разовьёт фантазию и креатив учащегося.- Мы с классным руководителем Галиной Викторовной в прошлом году решили принять участие в этом проекте. Когда мы с родителями или классом ходили на мероприятия, то записывали воспоминания об этом в импровизированный дневник. С учителем старались оформлять наши записи, на это уходило не мало времени. А сейчас для нас создали новый дневничок, он очень красивый, яркий. Теперь я с удовольствием буду им пользоваться, – отмечает Есения, ученица 4-го класса.Как сообщили в пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ, в дневнике предусмотрены разделы, посвящённые архитектуре, театрам, музеям, музыке, литературе и другим аспектам культурной жизни, что способствует более глубокому погружению в культуру и традиции Бурятии.Программа состоит из трёх ключевых блоков:- «Культпоход» — организованные выезды учащихся в учреждения культуры: театры, концерты, выставки, кинопоказы и фестивали;- «Культурный клуб» — это различные мероприятия, включая встречи с писателями, поэтами и художниками, а также мастер-классы и тематические беседы;- «Цифровая культура» — использование интернет-платформ для получения доступа к культурным материалам, включая сайты театров и музеев.Также важной частью реализации проекта станут республиканские конкурсные мероприятия, в которых будут определены «Самый культурный класс», «Самый культурный ученик» и «Самая культурная семья».