В Бурятии врачи выполнили одну из редких операций в кардиохирургии

Врачи Республиканской клинической больницы (РКБ) имени Семашко успешно выполнили одну из самых редких операций в кардиохирургии.- В современной кардиохирургии активно совершенствуется техника миниинвазивных операций на сердце, мы не стали исключением и здесь. В начале октября в стенах РКБ имени Семашко прошёл мастер-класс по аортокоронарному шунтированию MIDCAB. Технику выполнения демонстрировали коллеги из НМИЦ имени Мешалкина Дмитрий Сирота, заведующий научно-исследовательским отделом хирургии аорты, коронарных и периферических артерий, сердечно-сосудистый хирург, доктор медицинских наук, и Дмитрий Хван, сердечно-сосудистый хирург, кандидат медицинских наук, - рассказали в больнице.Суть новой методики заключается в ее миниинвазивности. Если ранее при закупорке крупного сосуда сердца, чтобы избежать развития инфаркта, врачам приходилось выполнять продольный разрез грудины, то сейчас будет достаточно порядка пяти сантиметров слева между ребрами. А это - меньшая травматичность, раннее восстановление, снижение болевых ощущений и улучшенный косметический эффект.Уже 12 ноября кардиохирурги РКБ имени Семашко Эрдэни Сондуев и Абир Базыржапов впервые в Бурятии самостоятельно выполнили операцию по новому методу. Пациент - мужчина 66 лет с ишемической болезнью сердца, которая значительно снижала качество его жизни. Операция прошла в штатном режиме и длилась пять часов.Сейчас мужчина уже готовится к выписке, отмечает заметное улучшение состояния - исчезла одышка, слабость и тяжесть в груди.- Возможность обучаться на рабочем месте у ведущих специалистов страны - прекрасный шанс для нас повысить свою квалификацию и в дальнейшем помогать землякам на качественно новом уровне. Для многих наших пациентов, особенно возрастных, дальняя дорога даётся весьма тяжело, поэтому получить высокотехнологичную медицинскую помощь дома гораздо лучше, - отметил Эрдэни Сондуев, сердечно-сосудистый хирург.