21 ноября

20 ноября

Популярное

Отделение Ассоциации ветеранов и участников СВО откроется в Бурятии

Отделение Ассоциации ветеранов и участников СВО откроется в Бурятии
Моя Бурятия,  Фото:Baikal-daily.ru
Сейчас ассоциация находится на стадии регистрации

В Бурятии откроется отделение Ассоциации ветеранов и участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе правительстве республики.

Накануне, 20 ноября, зампред правительства – руководитель администрации главы Алдар Гулгенов встретился с председателем создаваемого отделения Ассоциации ветеранов и участников СВО Михаилом Босхоловым.

- Правительство Бурятии всегда будет поддерживать наших героев и всячески помогать ветеранам. Особенно нашим инициативным ребятам, которые готовы помогать другим. Уверен, их планы осуществятся, а мы в этом поможем, – сказал Алдар Гулгенов.

В настоящее время ассоциация находится на стадии государственной регистрации. Отмечается, что сейчас инициаторы ведут детальную проработку целей и задач, стоящих перед ассоциацией.

Более 50 регионов России уже создали региональные отделения при общероссийской Ассоциации ветеранов и участников СВО. Члены отделений занимаются патриотическим воспитанием молодёжи, помогают семьям своих боевых товарищей, увековечивают память павших Героев Отечества, развивают спорт и участвуют в доработке системы поддержки ветеранов спецоперации.


военнослужащие спецоперация на Украине

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Отделение Ассоциации ветеранов и участников СВО откроется в Бурятии
Отделение Ассоциации ветеранов и участников СВО откроется в Бурятии
Моя Бурятия, 21.11.2024
Сейчас ассоциация находится на стадии регистрации
Студенты из Бурятии стали дипломантами на международном конкурсе
Студенты из Бурятии стали дипломантами на международном конкурсе
Моя Бурятия, 21.11.2024
Они представили на конкурс ювелирный гарнитур и церемониальный топор
Мишустин открыл новый терминал улан-удэнского аэропорта
Мишустин открыл новый терминал улан-удэнского аэропорта
Моя Бурятия, 21.11.2024
Новый аэровокзальный комплекс обслуживает внутренние авиарейсы. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
В Улан-Удэ откроется новый мини-рынок
В Улан-Удэ откроется новый мини-рынок
Моя Бурятия, 21.11.2024
Рынок откроется по улице Гагарина
В Улан-Удэ пройдут рождественские образовательные чтения
В Улан-Удэ пройдут рождественские образовательные чтения
Моя Бурятия, 21.11.2024
Они будут приурочены к 80-летию Великой Победы
В Бурятии избавились почти от 150 опасных скотомогильников
В Бурятии избавились почти от 150 опасных скотомогильников
Моя Бурятия, 20.11.2024
А строить новые в республике больше не будут
Многодетная мама из Бурятии навязала Чебурашек для участников СВО
Многодетная мама из Бурятии навязала Чебурашек для участников СВО
Моя Бурятия, 19.11.2024
Она собственноручно сделала уже более сотни таких талисманов
Учёные Бурятии разработали средство при болезнях печени
Учёные Бурятии разработали средство при болезнях печени
Моя Бурятия, 14.11.2024
Его получили из растений Байкальского региона
В Бурятии молодёжь научат гордиться Улан-Удэ
В Бурятии молодёжь научат гордиться Улан-Удэ
Моя Бурятия, 12.11.2024
В республике проведут форум по патриотическому воспитанию
На фестивале в Бурятии укрепили дружеские связи
На фестивале в Бурятии укрепили дружеские связи
Моя Бурятия, 12.11.2024
Республиканский фестиваль «Бурятия – содружество народов» прошёл в столице региона
В Бурятии помогают одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам
В Бурятии помогают одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам
Моя Бурятия, 11.11.2024
В республике продолжается реализация проекта «Неотложка»
В Бурятии трудоустроено 1827 человек с инвалидностью
В Бурятии трудоустроено 1827 человек с инвалидностью
Моя Бурятия, 08.11.2024
Квоты для приёма на работу инвалидов устанавливает минсоцзащиты
В селе Бурятии появится новый садик на 50 мест
В селе Бурятии появится новый садик на 50 мест
Моя Бурятия, 06.11.2024
Его общая площадь превысит две тысячи «квадратов»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^