Отделение Ассоциации ветеранов и участников СВО откроется в Бурятии

В Бурятии откроется отделение Ассоциации ветеранов и участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе правительстве республики.Накануне, 20 ноября, зампред правительства – руководитель администрации главы Алдар Гулгенов встретился с председателем создаваемого отделения Ассоциации ветеранов и участников СВО Михаилом Босхоловым.- Правительство Бурятии всегда будет поддерживать наших героев и всячески помогать ветеранам. Особенно нашим инициативным ребятам, которые готовы помогать другим. Уверен, их планы осуществятся, а мы в этом поможем, – сказал Алдар Гулгенов.В настоящее время ассоциация находится на стадии государственной регистрации. Отмечается, что сейчас инициаторы ведут детальную проработку целей и задач, стоящих перед ассоциацией.Более 50 регионов России уже создали региональные отделения при общероссийской Ассоциации ветеранов и участников СВО. Члены отделений занимаются патриотическим воспитанием молодёжи, помогают семьям своих боевых товарищей, увековечивают память павших Героев Отечества, развивают спорт и участвуют в доработке системы поддержки ветеранов спецоперации.