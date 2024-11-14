14 ноября

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Учёные Бурятии разработали средство при болезнях печени

Учёные Бурятии разработали средство при болезнях печени
Моя Бурятия,  Фото:Baikal-daily.ru
Его получили из растений Байкальского региона

Учёные Бурятии разработали способ получения гепатозащитного и желчегонного средства из растений Байкальского региона. В состав препарата входят плоды пятнистой расторопши, цветки аптечной ромашки и ноготков лекарственных. Разработка велась в Бурятской государственной сельскохозяйственной академии в рамках государственной федеральной программы «Приоритет-2030».

Как отметили в пресс-службе министерства образования и науки РБ, проблемы лечения и профилактики заболеваний печени остаются актуальными из-за их почти эпидемической распространённости, что обусловлено загрязнениями внешней среды, неконтролируемым приёмом медикаментов и нерациональным питанием. При этом в последние годы достигнут значительный прогресс в диагностике и лечении заболеваний печени, однако лечение в целом представляет собой сложную проблему.

— Все эти факторы обусловливают необходимость поиска новых лекарственных средств. При лечении и профилактике заболеваний печени целесообразно назначение гепатопротекторов растительного происхождения, имеющих выраженный терапевтический эффект, постепенность наступления эффекта, минимум побочного влияния и возможность длительного курсового назначения, — пояснила проректор по научно-исследовательской работе и международным связям Ольга Алтаева.

Гепатозащитное и желчегонное влияние разработанного средства было доказано в рамках проведённых экспериментов. Разработка учёных БГСХА позволит расширить ассортимент лекарственных средств, обладающих гепатозащитным и желчегонным влиянием, за счёт использования культивированного растительного сырья, а также доступного экстрагента.

Бурятия печень наука здравоохранение

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