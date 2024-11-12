В Бурятии молодёжь научат гордиться Улан-Удэ

В столице Бурятии состоится открытый форум «Улан-Удэ – я горжусь!». Мероприятие пройдёт 22 ноября в национальной библиотеке РБ.Как рассказали в доме творчества Советского района, форум станет значимым событием по обсуждению подходов к патриотическому воспитанию детей и молодёжи для гражданского и педагогического сообщества города Улан-Удэ и республики. Вместе с экспертами участники обсудят вопросы воспитания, традиционные духовно-нравственные ценности молодёжи, методики и формы патриотического воспитания, героическое прошлое города Улан-Удэ, трудовой подвиг его жителей, мотивирование молодёжи жить, учиться и работать в Бурятии.Так, с 9:00 до 10:00 будут проведены стендовые экскурсии и мастер-классы. Делегаты форума напишут письмо-поддержки участникам специальной военной операции, примут участие художественном мастер-классе по созданию патриотических рисунков-открыток «Улан-Удэ – я горжусь!».Пленарное заседание форума состоится с 10:00 до 11:00. После торжественного открытия, будут зачитаны доклады по темам:- «Основные направления и возможности системы патриотического воспитания в Бурятии»;- «Проект «Улан-Удэ – город трудовой доблести»;- «Авиационный завод «Прошлое, настоящее, будущее»;- «Исторический опыт как инструмент стимулирования молодёжи учиться и работать в Бурятии»;- «Патриотизм и современная молодёжь».Также на форуме будут работать интерактивные площадки.