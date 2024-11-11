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В Бурятии помогают одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам

В Бурятии помогают одиноко проживающим пенсионерам и инвалидам
Моя Бурятия,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
В республике продолжается реализация проекта «Неотложка»

В Бурятии одиноко проживающие пенсионеры и инвалиды получают адресную помощь благодаря проекту «Неотложка», который реализуется с 2022 года. Участие в нём принимают министерство соцзащиты республики совместно с московским фондом и негосударственными организациями – поставщиками социальных услуг, состоящими в реестре ведомства.

- В третьем квартале 2024 года помощь в виде продуктовых наборов получили 350 граждан. Напомню, проект «Неотложка» имеет два направления. Фонд финансирует приобретение твёрдого топлива и обеспечение продуктовыми наборами, - уточнила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - В числе тех, кому оказывается содействие – жители республики, среднедушевой доход которых ниже или равен величине прожиточного минимума. Также граждане, имеющие кредитные, долговые обязательства, расходы на приобретение лекарств, проведение лечения, найм жилья или иные расходы, необходимые для жизнеобеспечения, после оплаты которых остаток средств в среднем на члена семьи не превышает величины прожиточного минимума. И ещё одна категория – это граждане, которые не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы в силу физических или интеллектуальных особенностей или иных обстоятельств.

Так, в Кяхтинском районе продуктовые наборы переданы через глав и специалистов сельских поселений в 7 населённых пунктов.

- Это г. Кяхта, с. Усть-Киран, с. Кудара-Сомон, с. Тамир, с. Шазага, с. Новодесятниково. Помощь получили 25 одиноких и одиноко проживающих граждан пожилого возраста старше 65 лет и инвалидов старше 50 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, - рассказала начальник отдела социальной защиты населения по Кяхтинскому району Ирина Сафронова.- Такая помощь очень ценна и особенно полезна для граждан, которые в силу разных жизненных обстоятельств остались без поддержки и внимания близких людей. Общая стоимость каждого продуктового набора около 5 тысяч, в который входят крупы, овощные, мясные и рыбные консервы, макароны, сахар, сгущённое молоко и другие продукты.

Бурятия социальная защита

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