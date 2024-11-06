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В селе Бурятии появится новый садик на 50 мест

В селе Бурятии появится новый садик на 50 мест
Моя Бурятия, 
Его общая площадь превысит две тысячи «квадратов»

Госэкспертиза Бурятии рассмотрела проектную документацию на строительство детского сада в селе Шимки в курортном Тункинском районе. 

Само дошкольное учреждение, площадь которого составит более двух тысяч квадратных метров, рассчитано на 50 мест. Это две группы по 25 воспитанников в каждой. Детям выделят обособленные помещения, куда войдут групповая, спальня, раздевалка, буфетная и санузел.
 
Для занятий физкультурой и музыкой отведут отдельные залы. В административно-служебной зоне расположатся административные помещения, пищеблок, постирочная, медблок, комнаты и санузлы для персонала и помещения для уборочного инвентаря. В подвале оборудуют техпомещения и кладовые.

Внешнюю выразительность зданию придадут простые лаконичные формы симметричной композиции в сочетании с яркими цветами при отделке фасадов и кровли. Прилегающую к ДОУ территорию благоустроят и построят там котельную. На отдельном участке пробурят скважины для обеспечения садика водой.

строительство детские сады

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