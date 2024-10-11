В Бурятии появился штаб по «Чистому воздуху»

В Бурятии создали штаб по реализации федерального проекта «Чистый воздух» и контролю за мероприятиями по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Соответствующее распоряжение за подписью исполняющего обязанности председателя правительства республики Всеволода Мухина опубликовали в минувший четверг, 10 октября.
Документ уже вступил в силу. Штабом будет руководить глава региона Алексей Цыденов.
Всего в него включили 15 человек, включая зампреда правительства по развитию инфраструктуры Евгения Луковникова, министра природных ресурсов Наталью Тумурееву, министра транспорта Александра Гоге, замминистра строительства Евгения Полякова, первого заммэра Улан-Удэ по развитию инфраструктуры Сергея Гашева и мэра Гусиноозёрска Валентина Дакича.
Во время прямого эфира с населением в ноябре 2022-го Алексей Цыденов рассказал о реализации программы, в которую включили сразу три населённых пункта – Улан-Удэ, Гусиноозёрск и кабанский посёлок Селенгинск. До её старта остаётся несколько месяцев.
- В программу мы вошли по поручению президента России. Она начинает работать с 2025 года, то есть деньги появляются с 2025-го, – пояснил тогда руководитель региона. – Уже начали проектирование. Это уже не обсуждение, а работа. Будем вести её дальше. Модернизация сетей в целом стоит 7 миллиардов рублей. Внушительная сумма на самом деле. Но иных вариантов нет. Не так быстро, как хотелось бы, но движемся.
Соответствующее распоряжение подписал летом 2022-го председатель правительства РФ Михаил Мишустин. В декабре стало известно, что в столице республики модернизация оборудования в рамках проекта начнётся в 2024-ом. Пилотными решили сделать три ДНТ – «Сибиряк», «Профсоюзник» и «20 лет Победы».
Цель – к 2030 году вдвое сократить количество опасных выбросов в воздух по сравнению с показателями 2020-го. Для этого промышленные предприятия в населённых пунктах должны пройти модернизацию. В планах – перевести жилые дома с дровяного и угольного отопления на газовое или электрическое, отремонтировать трамвайные пути и закупить более экологичные модели общественного транспорта.
Во время прямого эфира с населением в ноябре 2022-го Алексей Цыденов рассказал о реализации программы, в которую включили сразу три населённых пункта – Улан-Удэ, Гусиноозёрск и кабанский посёлок Селенгинск. До её старта остаётся несколько месяцев.
- В программу мы вошли по поручению президента России. Она начинает работать с 2025 года, то есть деньги появляются с 2025-го, – пояснил тогда руководитель региона. – Уже начали проектирование. Это уже не обсуждение, а работа. Будем вести её дальше. Модернизация сетей в целом стоит 7 миллиардов рублей. Внушительная сумма на самом деле. Но иных вариантов нет. Не так быстро, как хотелось бы, но движемся.
Соответствующее распоряжение подписал летом 2022-го председатель правительства РФ Михаил Мишустин. В декабре стало известно, что в столице республики модернизация оборудования в рамках проекта начнётся в 2024-ом. Пилотными решили сделать три ДНТ – «Сибиряк», «Профсоюзник» и «20 лет Победы».
Цель – к 2030 году вдвое сократить количество опасных выбросов в воздух по сравнению с показателями 2020-го. Для этого промышленные предприятия в населённых пунктах должны пройти модернизацию. В планах – перевести жилые дома с дровяного и угольного отопления на газовое или электрическое, отремонтировать трамвайные пути и закупить более экологичные модели общественного транспорта.