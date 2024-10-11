В Бурятии появился штаб по «Чистому воздуху»



В Бурятии создали штаб по реализации федерального проекта «Чистый воздух» и контролю за мероприятиями по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Соответствующее распоряжение за подписью исполняющего обязанности председателя правительства республики Всеволода Мухина опубликовали в минувший четверг, 10 октября.



Документ уже вступил в силу. Штабом будет руководить глава региона Алексей Цыденов.



