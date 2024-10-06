В двух районах Бурятии проверили ход ремонта дорог

Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников, министр транспорта республики Александр Гоге и руководитель управления региональных дорог Владимир Соснин проверили ход ремонта дорог в Заиграевском и Еравнинском районах. Они осмотрели работы на пяти участках региональной дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита. Ремонт здесь рассчитан на несколько этапов до 2027 года.Первым осмотрели участок 16-26 км автодороги Улан-Удэ – Романовка – Чита, сообщили в минтрансе Бурятии.- Здесь у нас контракт по принципу жизненного цикла. В этом году мы по максимуму выполняем работы и в следующем году вводим объект в эксплуатацию. После чего до 2027 года подрядчики будут содержать этот участок в нормативном состоянии, - рассказал министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Александр Гоге.Ранее подрядчики завершили работы по устройству рабочего слоя земляного полотна, замене грунта в местах пучинообразований и переустройству мостовых сооружений на водопропускные трубы — всего установили 16 металлических гофрированных труб.- Сейчас подрядчик завершает укладку первого слоя дорожного покрытия асфальта — из 10 км «прошлись» на 7,4 км. На объекте также ведётся ремонт четырёх мостов через реки Грязнуха, Дабата, Тасархай и на 21 км автодороги. На двух из них работы планируем завершить в этом году, — отметил руководитель ГКУ «Бурятрегионавтодор» Владимир Соснин.В настоящее время на автодороге Улан-Удэ – Романовка – Чита ремонтируют участки общей протяжённостью 84 км: с 16 по 26 км, с 200 по 234 км, с 357 по 387 км, с 438 по 448 км, а также мост на 347 км через реку Алтан. Работы идут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».