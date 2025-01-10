10 января

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Бурятские медики поучаствовали в чемпионате России по мини-футболу среди врачей

Бурятские медики поучаствовали в чемпионате России по мини-футболу среди врачей
Здоровье,  Фото:Сергей Тарасенко
Команда заняла 6 место

Лор-врач Детской республиканской клинической больницы Дугар Патархеев принял участие в чемпионате России по мини-футболу среди врачей.

Команда медиков из Бурятии заняла 6 место среди 28 команд.

4-5 января в Москве состоялся XI чемпионат России по мини-футболу среди врачей. Турнир организован Профсоюзом работников здравоохранения РФ и Ассоциацией врачей-любителей футбола, стал самым масштабным за всю историю его проведения и собрал 28 команд-участниц из различных регионов страны. В соревнованиях приняли участие свыше 400 спортсменов.

Сборную Бурятии представили врачи из различных медицинских организаций, от детской больницы в соревнованиях принял участие заведующий оториноларингологическим отделением Дугар Баирович Патархеев.

- В группе с нашей командой были представители Кировской и Архангельской областей. Наша команда вышла из группы со второго места, обыграв сборную Архангельской области со счётом 3:0. В четвертьфинале наша команда встретилась с командой из Иркутской области и в тяжёлой борьбе одержала победу со счётом 1:0. Во второй игровой день в полуфинале мы встретились с командой из Москвы за выход в финал трёх. Основное время закончилось со счётом 1:1, а в серии пенальти удача была на стороне столичной команды, — рассказывает Дугар Баирович.

В малом финале за 4-6 места соборная Бурятии соревновалась с командной из Кировской и Рязанской областей. По результатам игр у всех команд было по одной победе и одному поражению, по разнице голов сборная Бурятии финишировала на 6 месте.

- Для меня и для нашей команды это четвёртый турнир по счёту. За это время мы успели подружиться с коллегами из других регионов и теперь уже поддерживаем друг друга во время матчей. Хочется отметить организацию турнира, она была на самом высоком уровне. Успехи в этом году лучше, чем в предыдущие годы. Скорее, это связано с тем, что появляется больше врачей, которые узнают про такие соревнования и хотят принять участие, поэтому команда становится сильнее. Надеемся в ближайшие годы попасть в призы, — говорит Дугар Баирович.

Чемпионом России среди врачей стала команда из Твери, которая в зрелищном финале обыграла команды из Санкт-Петербурга и Москвы, рассказали в больнице. 
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