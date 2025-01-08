08 января

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В Улан-Удэ сотрудники больницы прогулялись по тропе здоровья

В Улан-Удэ сотрудники больницы прогулялись по тропе здоровья
Здоровье,  Фото:ДРКБ
Они прошли маршрут за 2,5 часа

Ежегодная традиционная пешая прогулка по Тропе здоровья собрала врачей, медицинских сестёр, сотрудников администрации Детской республиканской клинической больницы в окрестностях Верхней Берёзовки 4 января.

45 человек вместе со своими семьями прошли маршрут от базы «Снежинка» до Этнографического музея за 2,5 часа.

В больнице также рассказали, что у них разработана корпоративная программа по улучшению здоровья сотрудников, которая применяется с 2022 года. 
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