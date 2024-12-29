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Республиканская больница за пять лет получила оборудование более чем на 350 млн. рублей по национальному проекту «Здравоохранение»

Республиканская больница за пять лет получила оборудование более чем на 350 млн. рублей по национальному проекту «Здравоохранение»
Здоровье,  Фото:Сергей Тарасенко
Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко в рамках нацпроекта получила 166 единиц оборудования

Республиканская больница за пять лет получила оборудование более чем на 350 млн. рублей по национальному проекту «Здравоохранение»

В этом году завершают свою работу Национальные проекты России, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в 622 региональных сосудистых центрах и первичных сосудистых отделениях введено в эксплуатацию более 25,3 тыс. единиц медицинского оборудования в течении пяти лет по всей стране.

Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко в рамках нацпроекта получила 166 единиц оборудования в общей сложности на 353 миллиона рублей. Из них самым крупным приобретением стали два современных ангиографических комплекса, которые применяются в эндоваскулярной хирургии – той самой, где хирурги без разреза и общего наркоза выполняют сложнейшие операции по спасению человеческих жизней при инсульте и инфаркте. Здесь работают на экстренность в круглосуточном режиме и важна каждая минута, чем быстрее пациент попадет в операционную и получит необходимую помощь, тем больше шансов на спасение, выздоровление и сохранение качества жизни.

В этом году нам удалось приобрести современный компьютерный томограф. Он был установлен в хирургическом корпусе № 2, куда поступают больные с подозрением на инсульт. Ежегодно в отделении лучевой диагностики проводится более 34 000 КТ - исследований:

- Именно в такой комплектации томографов в стране всего два. Эта система современная, с встроенной функцией искусственного интеллекта. Одно из самых главных для нас преимуществ - это полноценное обследование головного мозга, что позволяет выявлять ранние, а это значит, что обратимые признаки ишемического инсульта, благодаря чему врачи могут вовремя начать лечение, - поделилась заведующая отделением лучевой диагностики Мария Мантатова.

Кроме томографа, наш диагностический «автопарк» пополнился УЗИ-аппаратами экспертного класса. Новое оборудование имеет расширенный кардиопакет, который объединяет в себе все уникальные технологии в области сердечно-сосудистых исследований:

«В день провожу более 40 исследований, которые помогают подтвердить диагноз, выявить показания к оперативному лечению или провести послеоперационный контроль. За время работы на новом аппарате могу отметить интуитивно понятный интерфейс, исключительное качество изображения, высокую производительность и функционал», - рассказывает Сурэна Цыденова, врач УЗД.

За пять лет мы получили 15 новейших систем искусственной вентиляции лёгких для отделений реанимаций, где проходят лечение сложнейшие пациенты, чьи жизни зачастую висят на волоске, а функции дыхания выполняет аппаратура. Поступившее оборудование сочетает в себе передовые технологии и инновационные решения, предлагая множество преимуществ как для врачей, так и для пациентов.

Огромное внимание руководства было уделено комфорту пациентов, находящихся на лечении в нашей клинике. Так, в рамках национального проекта было приобретено более 100 единиц функциональных медицинских кроватей и кресел-колясок для безопасной транспортировки пациентов.

Заключительное направление, о котором бы мы хотели рассказать - это мощное обновление в отделении ранней медицинской реабилитации. Для пациентов, перенёсших инсульт, восстановление является значимым критерием возвращения в социум. Инсульт зачастую даёт неврологические нарушения - человек теряет способность самостоятельно сидеть, стоять, ходить и пользоваться рукой. В такие моменты врачи-реабилитологи начинают работать с больными сразу же, начиная с реанимации. В этом сложном и трудоёмком процессе важно наличие оборудования, способного помочь восстановить двигательную активность человека.

- Новое оборудование помогает нам шире использовать методы реабилитации для наших пациентов. Раньше о таком оборудовании мы могли только мечтать, а теперь, благодаря Национальному проекту, наши мечты воплощаются в жизнь, - поделилась Виктория Болдогуева, заведующая отделением ранней медицинской реабилитации РКБ им. Н.А. Семашко.

Ежегодно в главной больнице республики проходят лечение порядка 25 000 человек, из них почти половина поступает экстренно, а часть с угрозой для жизни. Национальный проект «Здравоохранение» дал нам рывок стать лучше, внедрять новые методы диагностики и лечения, чтобы в дальнейшем успешно применять их для помощи нашим землякам. За время работы нацпроекта, это смогли оценить тысячи пациентов, кому не пришлось выезжать за пределы родного региона, а получить необходимое лечение дома.

- Благодаря развитию Национальных проектов, при поддержке главы РБ Алексея Цыденова и заместителя председателя правительства РБ - министра здравоохранения РБ Евгении Лудуповой нам удалось значительно улучшить свою материальную базу. В течение пяти лет мы получали современное оборудование, с помощью которого можем оказывать помощь землякам по высоким мировым стандартам, ничуть не уступая ведущим клиникам страны, - отметил главный врач Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко Игорь Шпак.



 
здравоохранение медицинская помощь

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