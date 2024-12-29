



Республиканская больница за пять лет получила оборудование более чем на 350 млн. рублей по национальному проекту «Здравоохранение»В этом году завершают свою работу Национальные проекты России, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в 622 региональных сосудистых центрах и первичных сосудистых отделениях введено в эксплуатацию более 25,3 тыс. единиц медицинского оборудования в течении пяти лет по всей стране.Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко в рамках нацпроекта получила 166 единиц оборудования в общей сложности на 353 миллиона рублей. Из них самым крупным приобретением стали два современных ангиографических комплекса, которые применяются в эндоваскулярной хирургии – той самой, где хирурги без разреза и общего наркоза выполняют сложнейшие операции по спасению человеческих жизней при инсульте и инфаркте. Здесь работают на экстренность в круглосуточном режиме и важна каждая минута, чем быстрее пациент попадет в операционную и получит необходимую помощь, тем больше шансов на спасение, выздоровление и сохранение качества жизни.В этом году нам удалось приобрести современный компьютерный томограф. Он был установлен в хирургическом корпусе № 2, куда поступают больные с подозрением на инсульт. Ежегодно в отделении лучевой диагностики проводится более 34 000 КТ - исследований:- Именно в такой комплектации томографов в стране всего два. Эта система современная, с встроенной функцией искусственного интеллекта. Одно из самых главных для нас преимуществ - это полноценное обследование головного мозга, что позволяет выявлять ранние, а это значит, что обратимые признаки ишемического инсульта, благодаря чему врачи могут вовремя начать лечение, - поделилась заведующая отделением лучевой диагностики Мария Мантатова.Кроме томографа, наш диагностический «автопарк» пополнился УЗИ-аппаратами экспертного класса. Новое оборудование имеет расширенный кардиопакет, который объединяет в себе все уникальные технологии в области сердечно-сосудистых исследований:«В день провожу более 40 исследований, которые помогают подтвердить диагноз, выявить показания к оперативному лечению или провести послеоперационный контроль. За время работы на новом аппарате могу отметить интуитивно понятный интерфейс, исключительное качество изображения, высокую производительность и функционал», - рассказывает Сурэна Цыденова, врач УЗД.За пять лет мы получили 15 новейших систем искусственной вентиляции лёгких для отделений реанимаций, где проходят лечение сложнейшие пациенты, чьи жизни зачастую висят на волоске, а функции дыхания выполняет аппаратура. Поступившее оборудование сочетает в себе передовые технологии и инновационные решения, предлагая множество преимуществ как для врачей, так и для пациентов.Огромное внимание руководства было уделено комфорту пациентов, находящихся на лечении в нашей клинике. Так, в рамках национального проекта было приобретено более 100 единиц функциональных медицинских кроватей и кресел-колясок для безопасной транспортировки пациентов.Заключительное направление, о котором бы мы хотели рассказать - это мощное обновление в отделении ранней медицинской реабилитации. Для пациентов, перенёсших инсульт, восстановление является значимым критерием возвращения в социум. Инсульт зачастую даёт неврологические нарушения - человек теряет способность самостоятельно сидеть, стоять, ходить и пользоваться рукой. В такие моменты врачи-реабилитологи начинают работать с больными сразу же, начиная с реанимации. В этом сложном и трудоёмком процессе важно наличие оборудования, способного помочь восстановить двигательную активность человека.- Новое оборудование помогает нам шире использовать методы реабилитации для наших пациентов. Раньше о таком оборудовании мы могли только мечтать, а теперь, благодаря Национальному проекту, наши мечты воплощаются в жизнь, - поделилась Виктория Болдогуева, заведующая отделением ранней медицинской реабилитации РКБ им. Н.А. Семашко.Ежегодно в главной больнице республики проходят лечение порядка 25 000 человек, из них почти половина поступает экстренно, а часть с угрозой для жизни. Национальный проект «Здравоохранение» дал нам рывок стать лучше, внедрять новые методы диагностики и лечения, чтобы в дальнейшем успешно применять их для помощи нашим землякам. За время работы нацпроекта, это смогли оценить тысячи пациентов, кому не пришлось выезжать за пределы родного региона, а получить необходимое лечение дома.- Благодаря развитию Национальных проектов, при поддержке главы РБ Алексея Цыденова и заместителя председателя правительства РБ - министра здравоохранения РБ Евгении Лудуповой нам удалось значительно улучшить свою материальную базу. В течение пяти лет мы получали современное оборудование, с помощью которого можем оказывать помощь землякам по высоким мировым стандартам, ничуть не уступая ведущим клиникам страны, - отметил главный врач Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко Игорь Шпак.