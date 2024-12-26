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В Бурятии вырос риск подхватить ОРВИ и грипп

В Бурятии вырос риск подхватить ОРВИ и грипп
Здоровье,  Фото:Baikal-daily.ru
Заболеваемость растёт перед праздниками

В целом в Бурятии сохраняется стабильная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Но при этом нарастает активность циркуляции вирусов гриппа.

При этом в структуре вирусов гриппа доминирует вирус A(H1N1) с тенденцией к росту. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

- Особенностью гриппа, вызванного вирусом A(H1N1), являются более тяжёлые формы заболевания гриппом, особенно у людей с хроническими заболеваниями, старше 60 лет, детей младшего возраста, беременных, у людей с ослабленным иммунитетом, - отметили в ведомстве.

Для минимизации рисков подхватить болезнь рекомендуется:

- в случае заболевания острой респираторной инфекцией безотлагательно обращаться за медицинской помощью, особенно тем, кто не привит от гриппа;

- соблюдать меры профилактики: использовать средства индивидуальной защиты, мыть руки с мылом, применять антисептики, избегать контакта с заболевшими людьми, проветривать помещения.

Специалисты отмечают, что сейчас крайне важно усилить дезинфекционный режим в торговых центрах, в общественном транспорте, при проведении массовых праздничных мероприятий, включая обеззараживание воздуха закрытых помещений. На рабочих местах необходимо поддерживать оптимальный температурный режим и своевременно отстранять сотрудников с повышенной температурой тела и/или с признаками инфекционного заболевания.


ОРВИ грипп Роспотребнадзор

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