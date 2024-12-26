Жителей Бурятии призывают уберечься от «пьяных травм»

Сотрудники станции скорой медицинской помощи в Улан-Удэ в преддверии новогодних выходных напомнили, что злоупотребление алкоголем – одна из ведущих причин смертности.Этанол, содержащийся во всех спиртных напитках, оказывает токсическое воздействие на организм. Помимо смертей, связанных с отравлением алкоголем, есть прямая связь между его употреблением и получением различного рода травм — переломов и травм головы при падении, ожогов, переохлаждений.- В состоянии алкогольного опьянения нарушаются функции организма, в том числе работа головного мозга. Даже после употребления небольших доз алкоголя отмечается снижение критики к своим возможностям, и нарушается координация движений, что приводит к повышению риска травматизма, - отметили медики «скорой».«Пьяные» травмы – одна из наиболее распространённых причин несчастных случаев и травматических повреждений. Люди, находясь в состоянии алкогольного опьянения, становятся более склонными к рискованным действиям и необдуманным поступкам: выясняют отношения, садятся за руль в нетрезвом состоянии, забираются на высоту и прочее. Алкоголь заглушает боль, не позволяет человеку объективно оценить своё состояние.Медики советуют следует соблюдать несколько простых правил для избегания «пьяных» травм:- употребление алкоголя должно быть умеренным, необходимо знать свои пределы;- находясь в компании, где употребляют алкоголь избегайте конфликтов и драк, не учувствуйте в опасных играх – не подвергайте себя риску;- не оставайтесь одни, если чувствуете себя плохо или находитесь в опасной ситуации;- если вы употребили алкоголь, не садитесь за руль автомобиля: воспользуйтесь такси, общественным транспортом или попросите кого-то из друзей отвезти вас домой.