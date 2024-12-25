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В улан-удэнскую больницу поступил современный аппарат для очистки крови

В улан-удэнскую больницу поступил современный аппарат для очистки крови
Здоровье,  Фото:БСМП
Он обеспечивает комплексную очистку крови от токсинов и других вредных веществ

В отделение реанимации и интенсивной терапии №3 БСМП поступил современный мультифильтрат. Аппарат предназначен для проведения высокоэффективных процедур экстракорпоральной детоксикации крови в отделениях интенсивной терапии.



- Этот инновационный аппарат позволит нам значительно повысить качество лечения пациентов с тяжёлыми состояниями, такими как сепсис, острая почечная недостаточность, тяжёлые формы интоксикаций и другие критические заболевания. Мы уверены, что использование этого оборудования значительно повысит оказание медицинской помощи и сделает работу врачей проще, но при этом эффективнее, - подчеркнули в больнице.

Аппарат обеспечивает комплексную очистку крови от токсинов, продуктов метаболизма и других вредных веществ, способствуя быстрому восстановлению функций организма.

БСМП медицинская помощь

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