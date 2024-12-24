24 декабря

23 декабря

Популярное

Бурятия принимала международный чемпионат стран БРИКС

Бурятия принимала международный чемпионат стран БРИКС
Здоровье,  Фото:БГУ
Лучшими в технологиях здоровьесбережения стали монгольские студенты

На прошлой неделе в Улан-Удэ бальный зал Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова встречал победителей и призёров международного чемпионата национальных технологий здоровьесбережения стран БРИКС и дружественных стран. На мероприятии были представлены различные образовательные концепции, применяемые в различных странах для продвижения здорового образа жизни и массового спорта.

Участие во втором этапе чемпионата приняли команды студентов из Хэйхэйского государственного университета (КНР), Монгольского государственного университета образования, Кхонкэнского государственного университета (Королевство Таиланд), Эквадорского государственного университета. От России участвовали Московский государственный университет спорта и туризма, государственный социально-гуманитарный университет (г. Коломна), Чурапчиский государственный институт физической культуры и спорта (Республика Саха-Якутия), Забайкальский государственный университет, Иркутский филиал Российского университета спорта «ГЦОЛИФК» и Бурятский государственный университет.

Торжественная часть мероприятия началась с выступления вокальной группы студенческого ансамбля «Байкальские самоцветы» с попурри из русских и китайских песен. После выступления началась церемония закрытия фестиваля, на которой были представлены команды-участники соревнований. После объявления участников было заключено соглашение между Бурятским госуниверситетом и Московским государственным университетом спорта и туризма. а также состоялось награждение.

Как сообщили в БГУ, в общекомандном первенстве победили студенты Монгольского государственного университета образования. Второе место завоевала команда Хэйхэйского государственного университета. На третьем месте были монгольские студенты Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова.

Итоговые места в личном первенстве среди конкурсантов вузов РФ:
1 место - М. Белкина, Д. Нихотина;
2 место - А. Русина, Л. Воробьёва;
3 место - А. Васильев, Е. Могилевец.

Бурятия вузы чемпионат Здоровый образ жизни

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителям Бурятии дали советы по выбору мандаринов
Жителям Бурятии дали советы по выбору мандаринов
Здоровье, 24.12.2024
Хвостик с зелёными листьями не является показателем свежести мандаринов
Сотрудник УФСИН из Бурятии стал почётным донором России
Сотрудник УФСИН из Бурятии стал почётным донором России
Здоровье, 23.12.2024
Он сдаёт компоненты крови на протяжении восьми лет
Врач «скорой» обратился к жителям Бурятии перед праздниками
Врач «скорой» обратился к жителям Бурятии перед праздниками
Здоровье, 22.12.2024
Медицинский работник посоветовал заранее узнать, как работают в выходные поликлиники и «неотложки»
В Иркутске впервые в России выполнили реконструкцию кисти с бионическим подходом
В Иркутске впервые в России выполнили реконструкцию кисти с бионическим подходом
Здоровье, 22.12.2024
Пациент, чья кисть долгое время была обездвижена, смог начать ею двигать
В Бурятии состоится первенство республики по гиревому спорту
В Бурятии состоится первенство республики по гиревому спорту
Здоровье, 20.12.2024
Участие примут молодёжь и ветераны спорта
В Улан-Удэ росгвардейцы сдали донорскую кровь
В Улан-Удэ росгвардейцы сдали донорскую кровь
Здоровье, 20.12.2024
Перед сдачей они прошли медосмотр 
Врачи Улан-Удэ напомнили кормящим мамам о правильном питании
Врачи Улан-Удэ напомнили кормящим мамам о правильном питании
Здоровье, 20.12.2024
В городском перинатальном центре Улан-Удэ напомнили о правилах питания мам для поддержки грудного вскармливания
В горном улусе Бурятии скоро откроется новый ФАП
В горном улусе Бурятии скоро откроется новый ФАП
Здоровье, 19.12.2024
Торжественное открытие состоится 25 декабря
В Бурятии сохраняется стабильная ситуация по ОРВИ
В Бурятии сохраняется стабильная ситуация по ОРВИ
Здоровье, 19.12.2024
Специалисты рекомендуют избегать контакта с заболевшими людьми
Медики Бурятии осваивают правила полезного питания
Медики Бурятии осваивают правила полезного питания
Здоровье, 19.12.2024
В БСМП рассказали, как укрепить здоровье на рабочем месте
В Улан-Удэ выбрали моделей здоровья
В Улан-Удэ выбрали моделей здоровья
Здоровье, 18.12.2024
Всего было определено 15 победительниц

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^