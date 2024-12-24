Бурятия принимала международный чемпионат стран БРИКС

На прошлой неделе в Улан-Удэ бальный зал Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова встречал победителей и призёров международного чемпионата национальных технологий здоровьесбережения стран БРИКС и дружественных стран. На мероприятии были представлены различные образовательные концепции, применяемые в различных странах для продвижения здорового образа жизни и массового спорта.Участие во втором этапе чемпионата приняли команды студентов из Хэйхэйского государственного университета (КНР), Монгольского государственного университета образования, Кхонкэнского государственного университета (Королевство Таиланд), Эквадорского государственного университета. От России участвовали Московский государственный университет спорта и туризма, государственный социально-гуманитарный университет (г. Коломна), Чурапчиский государственный институт физической культуры и спорта (Республика Саха-Якутия), Забайкальский государственный университет, Иркутский филиал Российского университета спорта «ГЦОЛИФК» и Бурятский государственный университет.Торжественная часть мероприятия началась с выступления вокальной группы студенческого ансамбля «Байкальские самоцветы» с попурри из русских и китайских песен. После выступления началась церемония закрытия фестиваля, на которой были представлены команды-участники соревнований. После объявления участников было заключено соглашение между Бурятским госуниверситетом и Московским государственным университетом спорта и туризма. а также состоялось награждение.Как сообщили в БГУ, в общекомандном первенстве победили студенты Монгольского государственного университета образования. Второе место завоевала команда Хэйхэйского государственного университета. На третьем месте были монгольские студенты Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова.Итоговые места в личном первенстве среди конкурсантов вузов РФ:1 место - М. Белкина, Д. Нихотина;2 место - А. Русина, Л. Воробьёва;3 место - А. Васильев, Е. Могилевец.