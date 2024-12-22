Врач «скорой» обратился к жителям Бурятии перед праздниками

Сотрудник скорой медицинской помощи перед грядущими праздниками опубликовал пост в паблике «Аноним 03».- Не вызывайте «скорую», чтобы получить лечение, справки, сигнальные листы, мы давно этим не занимаемся, не вымогайте с нас лечение, рекомендации, это удел участковой службы. Если вы вызвали скорую пациенту, не требующему экстренной помощи, то будьте добры и не получить этой помощи, мы не оказываем услуги, мы спасаем, - отмечает автор.Медик сообщил, что их не волнует, как работают поликлиники, и они не знают их номера для вызова врача на дом.- Мы не лечим ваши сопли, кашли, прыщи, пальцы, носы, горло, фурункулы, сыпи, пятки, не делаем перевязки на дому. Нас не заботит, что у вас какой-то неграмотный педиатр или терапевт на участке, и вы вызываете скорую, чтобы удостовериться в правильности назначенного лечения. Особенно мамаши, которые не умеют, не знают, как ухаживать за новорожденным, спрашивайте своих врачей, читайте умную литературу, это ваше дитя, и вы его рожаете себе, - продолжил медик.«Мы спасаем от смерти и от состояний, которые могут привезти к тяжким последствиям для здоровья. Вот наша задача. Обожаю свою профессию, но носовым платком быть не хочется», - подытожил он.Также медицинский работник посоветовал всем заранее узнать, как работают в выходные поликлиники и неотложки.