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В Иркутске впервые в России выполнили реконструкцию кисти с бионическим подходом

В Иркутске впервые в России выполнили реконструкцию кисти с бионическим подходом
Здоровье,  Фото:ИОКБ
Пациент, чья кисть долгое время была обездвижена, смог начать ею двигать

Микрохирурги Иркутской областной клинической больницы выполнили реконструкцию кисти участнику специальной военной операции, впервые в России применив бионический подход. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Иркутские врачи вместе с Томским заводом по изготовлению протезов и командой технологов научно-исследовательского института самостоятельно разработали эту методику и получили патент на изобретение.

Её суть заключается в использовании уникальной бионической имплантной конструкции и соединении её с естественной механикой. Ранее для восстановления конечности при тяжёлых травмах с поражением множества структур специалисты использовали донорские материалы, в том числе, кости. При этом при традиционном замещении дефекта костной ткани кисть остаётся нефункциональной, так как специалисты не имеют возможности восстановить связочный аппарат. Новая же методика позволяет сохранить двигательную функцию кисти.

Первым пациентом стал житель Иркутской области, получивший тяжёлую травму правой руки на СВО. Длительное время кисть была обездвижена.

Специалисты выполнили двухэтапное оперативное вмешательство с применением бионического подхода реконструктивной хирургии. Сначала пациенту удалили разрушенные анатомические структуры, получив необходимые данные для изготовления керамического протеза. Имплантная конструкция была изготовлена индивидуально для пациента на предприятии в Томске. Протез включает в себя фрагмент недостающей костной ткани и суставные поверхности, он адаптирован под восстановление связочного аппарата.

Вторым этапом реконструкции стала установка конструкции. Хирурги выполнили оперативное вмешательство, не выходя за восстанавливаемый сегмент – кисть.

Операция заняла порядка двух часов, тогда как при традиционном подходе реконструкция кисти занимает 4-5 часов.

Уже на третьи сутки после операции пациент смог начать движения кистью и брать предметы.

- Всё очень хорошо получается, начинает работать рука. Теперь также от меня зависит разработка. Дальше – домой, растить детей. Дальше видно будет, как восстановление пройдёт, - рассказал пациент.

Сейчас мужчина уже готовится к выписке.



- К сожалению, количество пациентов с инвалидизирующими травмами кисти увеличивается и это требует поиска новых решений восстановительного лечения. Поскольку большинство пациентов отделения микрохирургии – население трудоспособного возраста, сохранение функции руки, изобретение этой методики имеет высокую социальную значимость. Технология никогда ранее не использовалась в хирургии кисти как в регионе, так и в стране, − отметил заведующий микрохирургическим отделением Иркутской областной клинической больницы Денис Корнилов.

В этой больнице получают высокоспециализированную хирургическую помощь с использованием метода микрохирургии жители Иркутской области, Забайкальского края, Бурятии, Якутии и приграничных районов Монголии.

медицинская помощь операция хирургия

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