В Бурятии капитально отремонтировали здание стационара районной больницы

За 49 млн рублей

В Закаменске 21 декабря открылся обновлённый стационар центральной районной больницы, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

«Здание 1965 года постройки обрело новую жизнь: после масштабного капитального ремонта стационар Закаменской ЦРБ распахнул двери для пациентов, – сказано в сообщении. - Впервые за десятилетия внутри провели полный ремонт - ранее обновлялись только фасад и крыша».





На открытии присутствовал глава Бурятии Алексей Цыденов.

- У нас в соответствии с поручением президента реализуется программа модернизации первичного звена, – сказал он на открытии. - В рамках данной программы на селе, в районах ремонтируются центральная районная больница, строятся ФАПы, лаборатории, поликлиники, детские поликлиники».

Капитальный ремонт центральной районной больницы обошёлся в 49 млн рублей.

- Больница доведена до необходимых нормативов, - сказал глава. - И для врачей, и для пациентов созданы все условия, чтобы люди быстрее поправлялись, быстрее восстанавливали здоровье с минимальными последствиями и быстрее возвращались домой».

В рамках реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» в стационаре ЦРБ заменили двери на современные противопожарные, обновили стены, потолки и полы. Кроме того, в районной поликлинике отремонтировали фасад.

В стационаре ЦРБ установлено современное медицинское оборудование.