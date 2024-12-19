В Бурятии подвели итоги горячей линии по профилактике ВИЧ-инфекции

В Бурятии подвели итоги работы горячей линии по профилактике ВИЧ-инфекции, она проводилась с 25 ноября по 6 декабря.18% звонков были связаны с эпидемиологической ситуацией по ВИЧ-инфекции. Также 18% вопросов касались механизмов передачи возбудителя инфекции, условий заражения. Доля вопросов, связанных с мерами профилактики ВИЧ-инфекции, составила 16%.Не менее актуальными являлись вопросы о клинических проявлениях инфекции (13%), обследованиях на заболевание (10%), лечении в случае заражения (7%), сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.В ведомстве напомнили о мерах профилактики ВИЧ-инфекции. Специалисты советуют придерживаться принципов разумного поведения в личной жизни; знать свой ВИЧ-статус — проходить тестирование на ВИЧ; не употреблять инъекционные наркотики; маникюр, татуаж, пирсинг и другие косметологические процедуры необходимо проводить в заведениях с надёжной репутацией.