В Бурятии сохраняется стабильная ситуация по ОРВИ

Специалисты рекомендуют избегать контакта с заболевшими людьми
В Бурятии сохраняется стабильная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.
В структуре установленных респираторных вирусов негриппозной этиологии выявлены бокавирусы, риновирусы, парагрипп.
Для защиты от заболевания специалисты рекомендуют соблюдать меры профилактики – использовать средства индивидуальной защиты, мыть руки с мылом, избегать контакта с заболевшими людьми, проветривать помещения. Оставаться дома и обратиться к врачу при недомогании, особенно это касается людей старшего возраста и имеющих хронические заболевания.
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