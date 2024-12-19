В Бурятии сохраняется стабильная ситуация по ОРВИ

В Бурятии сохраняется стабильная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.В структуре установленных респираторных вирусов негриппозной этиологии выявлены бокавирусы, риновирусы, парагрипп.Для защиты от заболевания специалисты рекомендуют соблюдать меры профилактики – использовать средства индивидуальной защиты, мыть руки с мылом, избегать контакта с заболевшими людьми, проветривать помещения. Оставаться дома и обратиться к врачу при недомогании, особенно это касается людей старшего возраста и имеющих хронические заболевания.

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