Медики Бурятии осваивают правила полезного питания

В условиях современной медицины особое внимание уделяется не только лечению пациентов, но и поддержанию здоровья самих медицинских работников. Одним из ключевых аспектов этого является правильное питание. Медики постоянно работают в режиме высокого уровня стресса и необходимости быстро принимать решения. Всё это может негативно сказаться на их здоровье, если они не будут получать достаточное количество необходимых питательных веществ.В республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова в Бурятии нашли выход. В рамках корпоративной программы укрепления здоровья на рабочем месте в больнице уделяют внимание правильному питанию не только пациентов, но и сотрудников.В больнице активно поддерживают инициативу по внедрению правильного питания, мотивируя персонал и организуя акции, направленные на популяризацию здорового образа жизни. Так, например, организуются конкурсы на лучшие «пп»-рецепты, проводятся лекции по основам правильного питания и практические мастер-классы.Кроме этого, сейчас в больнице обращают внимание на комнаты отдыха и приёма пищи для персонала. Так, в отделения закупается новая бытовая техника, завершается ремонт комнаты психологической разгрузки.- Кто как не медики знают о том, что правильное питание помогает поддерживать высокий уровень энергии, улучшает концентрацию внимания и способствует укреплению иммунной системы. Кроме того, здоровое питание снижает риск развития хронических заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и ожирение, - отметили в БСМП.В больнице подчеркнули, что внедрение правильного питания среди сотрудников – это ещё один важный шаг к улучшению их здоровья и повышению эффективности работы.- Здоровье медицинского персонала напрямую влияет на качество медицинской помощи, которую они оказывают пациентам. Поэтому инвестиции в программы по поддержке здорового образа жизни являются стратегически важными для любой медицинской организации, - подытожили в БСМП.