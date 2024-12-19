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Медики Бурятии осваивают правила полезного питания

Медики Бурятии осваивают правила полезного питания
Здоровье,  Фото:БСМП
В БСМП рассказали, как укрепить здоровье на рабочем месте

В условиях современной медицины особое внимание уделяется не только лечению пациентов, но и поддержанию здоровья самих медицинских работников. Одним из ключевых аспектов этого является правильное питание. Медики постоянно работают в режиме высокого уровня стресса и необходимости быстро принимать решения. Всё это может негативно сказаться на их здоровье, если они не будут получать достаточное количество необходимых питательных веществ.

В республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи им. В.В. Ангапова в Бурятии нашли выход. В рамках корпоративной программы укрепления здоровья на рабочем месте в больнице уделяют внимание правильному питанию не только пациентов, но и сотрудников.

В больнице активно поддерживают инициативу по внедрению правильного питания, мотивируя персонал и организуя акции, направленные на популяризацию здорового образа жизни. Так, например, организуются конкурсы на лучшие «пп»-рецепты, проводятся лекции по основам правильного питания и практические мастер-классы.

Кроме этого, сейчас в больнице обращают внимание на комнаты отдыха и приёма пищи для персонала. Так, в отделения закупается новая бытовая техника, завершается ремонт комнаты психологической разгрузки.

- Кто как не медики знают о том, что правильное питание помогает поддерживать высокий уровень энергии, улучшает концентрацию внимания и способствует укреплению иммунной системы. Кроме того, здоровое питание снижает риск развития хронических заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и ожирение, - отметили в БСМП.

В больнице подчеркнули, что внедрение правильного питания среди сотрудников – это ещё один важный шаг к улучшению их здоровья и повышению эффективности работы.

- Здоровье медицинского персонала напрямую влияет на качество медицинской помощи, которую они оказывают пациентам. Поэтому инвестиции в программы по поддержке здорового образа жизни являются стратегически важными для любой медицинской организации, - подытожили в БСМП.


Бурятия БСМП правильное питание профилактика Здоровый образ жизни

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