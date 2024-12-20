В Бурятии состоится первенство республики по гиревому спорту

Участие примут молодёжь и ветераны спорта
В Бурятии на следующей неделе пройдёт первенство республики по гиревому спорту среди юношей, девушек и ветеранов. Соревнования пройдут с 27 по 28 декабря в Заиграевском районе.
В турнире будут бороться за место на пьедестале спортсмены со всех районов Бурятии, сообщает центр гиревого спорта Онохойской спортивной школы.
Первенство проведут в посёлке Онохой, в центре гиревого спорта. С 8:00 до 9:30 состоится взвешивание участников. В 10:30 начнётся парад открытия.
Возрастное ограничение: 0+.
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