В Бурятии состоится первенство республики по гиревому спорту

В Бурятии на следующей неделе пройдёт первенство республики по гиревому спорту среди юношей, девушек и ветеранов. Соревнования пройдут с 27 по 28 декабря в Заиграевском районе.В турнире будут бороться за место на пьедестале спортсмены со всех районов Бурятии, сообщает центр гиревого спорта Онохойской спортивной школы.Первенство проведут в посёлке Онохой, в центре гиревого спорта. С 8:00 до 9:30 состоится взвешивание участников. В 10:30 начнётся парад открытия.