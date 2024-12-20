20 декабря

Популярное

В Бурятии состоится первенство республики по гиревому спорту

В Бурятии состоится первенство республики по гиревому спорту
Здоровье,  Фото:Baikal-daily.ru
Участие примут молодёжь и ветераны спорта

В Бурятии на следующей неделе пройдёт первенство республики по гиревому спорту среди юношей, девушек и ветеранов. Соревнования пройдут с 27 по 28 декабря в Заиграевском районе.

В турнире будут бороться за место на пьедестале спортсмены со всех районов Бурятии, сообщает центр гиревого спорта Онохойской спортивной школы.

Первенство проведут в посёлке Онохой, в центре гиревого спорта. С 8:00 до 9:30 состоится взвешивание участников. В 10:30 начнётся парад открытия.

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия спорт гиревой спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ росгвардейцы сдали донорскую кровь
В Улан-Удэ росгвардейцы сдали донорскую кровь
Здоровье, 20.12.2024
Перед сдачей они прошли медосмотр 
Врачи Улан-Удэ напомнили кормящим мамам о правильном питании
Врачи Улан-Удэ напомнили кормящим мамам о правильном питании
Здоровье, 20.12.2024
В городском перинатальном центре Улан-Удэ напомнили о правилах питания мам для поддержки грудного вскармливания
В горном улусе Бурятии скоро откроется новый ФАП
В горном улусе Бурятии скоро откроется новый ФАП
Здоровье, 19.12.2024
Торжественное открытие состоится 25 декабря
В Бурятии сохраняется стабильная ситуация по ОРВИ
В Бурятии сохраняется стабильная ситуация по ОРВИ
Здоровье, 19.12.2024
Специалисты рекомендуют избегать контакта с заболевшими людьми
Медики Бурятии осваивают правила полезного питания
Медики Бурятии осваивают правила полезного питания
Здоровье, 19.12.2024
В БСМП рассказали, как укрепить здоровье на рабочем месте
В Улан-Удэ выбрали моделей здоровья
В Улан-Удэ выбрали моделей здоровья
Здоровье, 18.12.2024
Всего было определено 15 победительниц
«Бомбаж» и «хлопуша»: Жителям Бурятии рассказали, как выбрать рыбные консервы
«Бомбаж» и «хлопуша»: Жителям Бурятии рассказали, как выбрать рыбные консервы
Здоровье, 18.12.2024
Рыбные консервы должны быть герметично упакованы в жестяные или стеклянные банки
В Бурятском онкодиспансере выполнили 11 операций по пересадке кожи
В Бурятском онкодиспансере выполнили 11 операций по пересадке кожи
Здоровье, 17.12.2024
Операционный микроскоп обладает высокой чёткостью изображения
Молодёжь Северобайкальска выиграла кубок спартакиады северных районов
Молодёжь Северобайкальска выиграла кубок спартакиады северных районов
Здоровье, 16.12.2024
Это третья победа города на «северных» турнирах этого года
В Улан-Удэ осуждённым рассказали о вреде табакокурения
В Улан-Удэ осуждённым рассказали о вреде табакокурения
Здоровье, 16.12.2024
Они пообещали бросить эту вредную привычку 
В Бурятии 96 детей стали участниками проекта «Доктор Лошадь»
В Бурятии 96 детей стали участниками проекта «Доктор Лошадь»
Здоровье, 13.12.2024
Реабилитацию маленькие пациенты прошли бесплатно, ведь проект получил поддержку Президентского фонда
Врачи Улан-Удэ напомнили о прохождении диспансеризации
Врачи Улан-Удэ напомнили о прохождении диспансеризации
Здоровье, 13.12.2024
Её можно пройти в вечернее время и в субботние дни

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^