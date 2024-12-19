В горном улусе Бурятии скоро откроется новый ФАП

В улусе Алаг-Шулун Окинского района Бурятии завершилось строительство нового фельдшерско-акушерского пункта. 6 декабря ФАП прошёл заключительные проверки и получил лицензию. Сегодня ФАП обслуживает около ста человек улусов Алаг-Шулун, Бурэнгол и множества животноводческих точек. ФАП оснащён всем необходимым оборудованием.— Необходимость в новом ФАПе назрела давно, так как обветшало здание прежнего пункта. В нем было некомфортно и работать, и приходить на приём. И вот нам улыбнулась удача. Его не только построили в сложных природных и климатических условиях вечной мерзлоты и бездорожья, но и оснастили всем необходимым оборудованием. Получены кардиограф, дефибриллятор, пульсоксиметр, аппарат для измерения глазного давления и многое другое, что полагается иметь по стандарту. Единственное, что принёс с собой сотрудник с прежнего места работы, — карточки пациентов и другую документацию. 25 декабря мы запланировали торжественное открытие медицинского пункта, — делится главный врач Окинской ЦРБ Алина Бакшаханова.Алаг-Шулун также является территорией трезвости, находится в 25 км от Хужира, центра Бурунгольского поселения, но преодоление этого пути может занять и несколько часов, и полдня, а иногда и весь день. Поэтому так важно, чтобы у его жителей всегда была возможность на месте получить первичную медицинскую помощь, пройти осмотр, вакцинацию.— Строительство ФАПа здесь — это действительно большая победа и радость. Во-первых, сюда просто так не добраться. Горная дорога очень сложная, с разнообразным рельефом, множеством подъёмов, спусков, где и обычный «УАЗ» еле развернётся. К тому же нужно перейти три ледовые переправы, а где-то ехать и по льду. Река Ока, наполняясь своими притоками, становится шире и глубже. Летом выручает резиновая лодка. Во-вторых, и люди здесь живут суровые и трудолюбивые, которые не любят жаловаться на своё здоровье или другие трудности. Открытие нового ФАПа в селе – большой праздник для жителей. Современное оборудование, свежий ремонт, уютные помещения – такой он, новый ФАП, — рассказывает фельдшер улуса Алаг-шулун Лариса Данцаранова.Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ, в 2024 году в Бурятии построено 2 новых ФАПа: в селе Гашей Мухоршибирского и улусе Алаг-Шулун Окинского района. Общая сумма направленных средств составила 14 млн.