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Молодёжь Северобайкальска выиграла кубок спартакиады северных районов

Молодёжь Северобайкальска выиграла кубок спартакиады северных районов
Здоровье,  Фото:администрация Северобайкальска
Это третья победа города на «северных» турнирах этого года

Сборные команды трёх северных районов Бурятии встретились на традиционной спартакиаде рабочей молодёжи, чтобы выявить сильнейших в волейболе, мини-футболе, стритболе, дартсе, настольном теннисе, армрестлинге, шахматах и перетягивании каната.

Все команды были заряжены на победу, в спортивном зале царил дух соперничества, никто не хотел уступать. Основная борьба развернулась между командами города Северобайкальск и Северо-Байкальского района.

В общей сумме, по итогам всех состязаний, команда Северобайкальска набрала 18 очков, что вывело сборную на первое общекомандное место. Второе место, с результатом 19 очков, заняла команда Северо-Байкальского района. Бронзовым призёром турнира (29 очков) стала команда Муйского района.

- Таким образом северобайкальские спортсмены в этом году стали чемпионами всех трёх турниров северных районов среди пенсионеров, молодёжи и спортсменов среднего возраста, - сообщает администрация Северобайкальска.
Бурятия спорт Северобайкальск молодежь

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