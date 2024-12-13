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Жителям Бурятии советуют читать этикетки новогодних подарков

Жителям Бурятии советуют читать этикетки новогодних подарков
Здоровье,  Фото:Baikal-daily.ru
В них содержится важная информация, поясняют в Роспотребнадзоре

Жителям Бурятии дали рекомендации по выбору сладких новогодних подарков. Управление Роспотребнадзора рекомендует быть очень внимательными и придерживаться нескольких правил для того, чтобы приобрести вкусный, качественный и безопасный сладкий подарок.

Сладкие новогодние подарки стоит приобретать в магазинах, супермаркетах или официальных рынках. При покупке необходимо обратить внимание на этикетку упаковки, маркировку, на которой должны быть: наименование, состав, количество, дата изготовления, срок годности, условия хранения, наименование и место нахождения изготовителя, рекомендации по использованию, показатели пищевой ценности, единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.

Срок годности устанавливается по самому скоропортящемуся продукту, входящему в состав. Необходимо выбрать набор с самой близкой ко дню покупки датой фасовки - тогда конфеты, вафли и печенье будут более свежими.

- При выборе подарков предпочтение стоит отдавать тем, в составе кондитерских изделий которых не содержатся пищевые добавки, искусственные красители, консерванты, гомогенизированные жиры и масла. В составе сладостей должны отсутствовать: усилители вкуса и аромата, консерванты (Е200, Е202, Е210, Е249), синтетические красители, ароматизаторы идентичные натуральным, гидрогенизированные масла и жиры, а также натуральный кофе. Натуральные красители и ароматизаторы допускаются, - отметили в Роспотребнадзоре.

Внутри подарка вместе с кондитерскими изделиями может находится игрушка, она должна быть в отдельной упаковке, предназначенной для контакта с пищевыми продуктами. Также необходимо помнить о возрастных ограничениях и технике безопасности. Так, игрушки для детей до 3 лет не должны содержать натуральный мех и кожу – это сильные аллергены. Кроме того, игрушка не должна содержать стекла и других бьющихся материалов, мелких деталей, в том числе, размер которых во влажной среде увеличивается более чем на 5%.

Специалисты советуют обратить внимание на наличие потенциальных аллергенов, к которым относятся ядра абрикосовой косточки, арахис. Их использование в питании детей не рекомендуется. Следует отметить, что карамель, в том числе, леденцовая, не рекомендована для наполнения детских наборов.

В состав качественного сладкого набора могут входить шоколад, конфеты (желейные, вафельные, с начинкой из суфле), вафли, пряники, печенье (бисквитное, галетное), мягкий ирис, пастила, зефир и мармелад.

В управлении отметили, что в мармеладе и зефире содержится пектин, полезный для пищеварения.

Сладкий подарок советуют хранить при температуре 15–17 градусов, иначе из-за нарушений условий хранения шоколад может покрыться белым налётом.

По требованию покупателя продавец подарка обязан предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность всех составляющих компонентов подарка, а именно декларации соответствия, транспортные накладные.

Сладкие новогодние подарки подлежат возврату или обмену в случае, если оказались некачественными. Потребитель имеет право либо вернуть уплаченные деньги, либо обменять товар на качественный с соответствующим перерасчётом стоимости, подытожили в Роспотребнадзоре.
Роспотребнадзор новогодние подарки

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