В Иркутске врачи достали из желудка девочки огромный комок волос

В Иркутске хирурги детской областной клинической больницы провели редкую операцию. Они достали из желудка подростка гигантский трихобезоар – огромный комок волос.Установлено, что девочка страдала от неконтролируемого поедания волос с двухлетнего возраста.- Мама с этим долго боролась – сделала ей короткую стрижку, тем не менее всё продолжалось, и в желудке сформировался огромный трихобезоар – это клубок волос, по размерам и форме напоминающий «маленький валенок», - рассказал оперирующий хирург Игорь Ли.Инородное тело заполняло весь просвет желудка. В продольном направлении длина составила более 20 сантиметров.- Хирурги выполнили пациенту гастростомию. Операция прошла без сложностей. Желудок ушили, - сообщили в больнице.Сейчас с подростком будет заниматься психолог, который поможет ей бороться с неврозом.В больнице отметили, что с такой патологией медики сталкиваются лишь два-три раза в год.