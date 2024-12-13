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В Иркутске врачи достали из желудка девочки огромный комок волос

В Иркутске врачи достали из желудка девочки огромный комок волос
Здоровье,  Фото:Иркутская областная детская клиническая больница
Он практически полностью забил желудок

В Иркутске хирурги детской областной клинической больницы провели редкую операцию. Они достали из желудка подростка гигантский трихобезоар – огромный комок волос.

Установлено, что девочка страдала от неконтролируемого поедания волос с двухлетнего возраста.

- Мама с этим долго боролась – сделала ей короткую стрижку, тем не менее всё продолжалось, и в желудке сформировался огромный трихобезоар – это клубок волос, по размерам и форме напоминающий «маленький валенок», - рассказал оперирующий хирург Игорь Ли.

Инородное тело заполняло весь просвет желудка. В продольном направлении длина составила более 20 сантиметров.

- Хирурги выполнили пациенту гастростомию. Операция прошла без сложностей. Желудок ушили, - сообщили в больнице.

Сейчас с подростком будет заниматься психолог, который поможет ей бороться с неврозом.

В больнице отметили, что с такой патологией медики сталкиваются лишь два-три раза в год.

операция медицинская помощь

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