В Улан-Удэ завершается утепление фасада нового здания поликлиники

Готовность здания – 76 процентов

На строительстве поликлиники в 103 микрорайоне завершается утепление фасада. Там идёт устройство крылец, проводится планировка и асфальтирование территории, прокладка наружных инженерных сетей, монтаж сетей электроснабжения, вентиляции, сети связи, сантехнические работы. Начата облицовка стен мультиплитом.

Об этом сообщил в соцсетях Евгений Луковников, зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры.

«Несмотря на то, что основная, самая сложная часть позади, работы впереди немало, – написал он в своём телеграм-канале. - Мы не просто подгоняем подрядчика, но и оказываем содействие в работе с ресурсниками.»

Поликлиника в 103 микрорайоне - это дополнительный филиал городской поликлиники №2.

«Здесь предусмотрено два блока для обслуживания взрослого и детского населения на 13 и 10 терапевтических участков, – сообщил Луковников. - Также предусмотрены кабинеты хирурга, офтальмолога, эндокринолога и невролога во взрослом отделении. В детском будут вести прием офтальмолог, лор, хирург и невролог. Мощность поликлиники 250 посещений в смену при двухсменном графике»

На стройке работают 82 человека. Техническая готовность составляет 76 процентов, отметил зампред.

Как сообщал «Байкал-Daily», утром 6 декабря Евгений Луковников и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проинспектировали и ход реконструкции здания театра кукол «Ульгэр».