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В Улан-Удэ наградили победителей конкурса «Укрепление здоровья на рабочем месте»

В Улан-Удэ наградили победителей конкурса «Укрепление здоровья на рабочем месте»
Здоровье,  Фото:мэрия Улан-Удэ
Награды вручил мэр города

Накануне на заседании координационного совета по созданию единой профилактической среды и формированию здорового образа жизни состоялась церемония награждения. Всего в этом году в конкурсе участвовало 56 организаций.

- Мы сами должны быть примером для горожан. Во всех коллективах города, включая администрацию, забота о здоровье сотрудников должна быть приоритетом, - подчеркнул мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Городские предприятия «Водоканал» и «Горсвет» поощрили за постоянное участие в конкурсе и признали «лидерами корпоративного здоровья». В число лауреатов вошли:

1 место - ООО «Сантехмет», директор - Елизавета Мацук;
2 место - «Детская республиканская клиническая больница», главный врач - Анатолий Дмитриев;
2 место - «Детский сад №58 «Золушка», заведующая – Наталья Орсоева;
3 место - «Детский сад №104 Зорька», заведующая - Полина Меженная;
3 место - МБУ «Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ», директор – Игорь Мункуев.

Благодарственными письмами мэра города отметили победительниц городского конкурса «Женщина модель здоровья». Участницы получили награды за проекты по формированию здоровых привычек среди своего окружения, семей и коллектива, сообщили в пресс-службе мэрии. 
ЗОЖ Здоровый образ жизни здоровье

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