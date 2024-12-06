В Бурятии прошёл слёт ЗОЖ-волонтёров

5 декабря, в День добровольца, в Бурятии состоялся XIII слёт волонтёров здорового образа жизни. Участие в нём приняли энтузиасты здорового образа жизни: волонтёры, школьники и студенты из восьми образовательных организаций Улан-Удэ, Тарбагатайского и Иволгинского районов.Как сообщает министерство здравоохранения РБ, участниками слёта стали команды: «Команда волонтёров РМК» республиканского многоуровневого колледжа, «Время добра» Байкальского колледжа туризма и сервиса, «Путешественники» колледжа традиционных искусств народов Забайкалья, «Урагшаа» Байкальского многопрофильного колледжа, «Импульс» Нижнесаянтуйской средней общеобразовательной школы, «Хранители Аршана» СОШ № 13, «Ритмы добра» СОШ № 40, «Ритм. Движение. Здоровье» СОШ № 42. Они представили свои проекты, разработанные под кураторством специалистов медицинских организаций-партнёров.Программа слёта была насыщенной: общая зарядка, демонстрация визитных карточек команд, мастер-класс по оказанию первой помощи, обучающие семинары по различным темам профилактической работы. Оценить знания ребят в вопросах сохранения здоровья помогла интеллектуально-развлекательная игра «ЗОЖ-квиз».- Участники блеснули своей эрудицией и подтвердили, что не зря являются волонтёрами здорового образа жизни. Поздравляем команду-победителя «Урагшаа» ГБПОУ «Байкальский многопрофильный колледж», которая получила приз, - рассказали в центре общественного здоровья и медпрофилактики.В завершении слёта командам-участникам были вручены дипломы и подарки.