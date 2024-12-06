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В Бурятии прошёл слёт ЗОЖ-волонтёров

В Бурятии прошёл слёт ЗОЖ-волонтёров
Здоровье,  Фото:пресс-служба минздрава РБ
На мероприятие собрались представители восьми образовательных организаций республики

5 декабря, в День добровольца, в Бурятии состоялся XIII слёт волонтёров здорового образа жизни. Участие в нём приняли энтузиасты здорового образа жизни: волонтёры, школьники и студенты из восьми образовательных организаций Улан-Удэ, Тарбагатайского и Иволгинского районов.

Как сообщает министерство здравоохранения РБ, участниками слёта стали команды: «Команда волонтёров РМК» республиканского многоуровневого колледжа, «Время добра» Байкальского колледжа туризма и сервиса, «Путешественники» колледжа традиционных искусств народов Забайкалья, «Урагшаа» Байкальского многопрофильного колледжа, «Импульс» Нижнесаянтуйской средней общеобразовательной школы, «Хранители Аршана» СОШ № 13, «Ритмы добра» СОШ № 40, «Ритм. Движение. Здоровье» СОШ № 42. Они представили свои проекты, разработанные под кураторством специалистов медицинских организаций-партнёров.

Программа слёта была насыщенной: общая зарядка, демонстрация визитных карточек команд, мастер-класс по оказанию первой помощи, обучающие семинары по различным темам профилактической работы. Оценить знания ребят в вопросах сохранения здоровья помогла интеллектуально-развлекательная игра «ЗОЖ-квиз».

- Участники блеснули своей эрудицией и подтвердили, что не зря являются волонтёрами здорового образа жизни. Поздравляем команду-победителя «Урагшаа» ГБПОУ «Байкальский многопрофильный колледж», которая получила приз, - рассказали в центре общественного здоровья и медпрофилактики.

В завершении слёта командам-участникам были вручены дипломы и подарки.

Бурятия ЗОЖ слет волонтеры

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