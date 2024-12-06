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Жителей Бурятии призывают поставить прививку от клещевого энцефалита

Жителей Бурятии призывают поставить прививку от клещевого энцефалита
Здоровье,  Фото:Baikal-daily.ru
Зима - благоприятный период для начала вакцинации

В республиканском управлении Роспотребнадзора напомнили, что начало зимы — благоприятный период для начала вакцинации против клещевого вирусного энцефалита.

Прививки от клещевого вирусного энцефалита проводятся по двум схемам - основной или экстренной. Основная схема вакцинации включает две прививки, которые необходимо поставить в осенне-весенний период (с ноября по март) с интервалом, в зависимости от вакцины от 1 до 7 месяцев. Затем через год необходимо поставить 3 прививку (она называется первая ревакцинация). Три прививки – это законченный курс вакцинации. Далее следуют отдалённые ревакцинации – прививка 1 раз в 3 года.

При экстренной или ускоренной схеме вакцинации сокращается интервал между 1 и 2 прививкой (до 1 месяца в зависимости от вакцины) и проводится, как правило, весной, уже в сезон активности клещей.

- Схемы ускоренной вакцинации используются как у детей, так и у взрослых, но лучше привиться заранее по основной схеме. Своевременно выполняя прививки против клещевого энцефалита, вы сможете защитить себя от опасного заболевания, - отметили в пресс-службе управления.

Прививки от клещевого энцефалита проводятся вакцинами отечественного производства в поликлиниках города и районных больницах.

Как сообщал «Байкал-Daily», в минувшем сезоне клещи покусали 3901 человек. Это выше среднемноголетнего уровня на 10%. Зарегистрирован 31 случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 43 - клещевым боррелиозом. Все инфицированные клещевым вирусным энцефалитом не были привиты против заболевания.

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