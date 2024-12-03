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Студенты Бурятии стали призёрами суперфинала чемпионата АССК

Студенты Бурятии стали призёрами суперфинала чемпионата АССК
Здоровье,  Фото:ССК БГУ «Байкальские волки».
Также они завоевали медали в личном первенстве

С 27 ноября по 1 декабря на федеральной территории «Сириус» в городе Сочи прошёл всероссийский фестиваль студенческого спорта «АССК. Фест». Мероприятие собрало 2500 участников из 53 регионов страны.

Важной частью фестиваля стало награждение победителей и призёров суперфинала чемпионата АССК России по 9 видам спорта: футбол 6х6, баскетбол 3х3, волейбол, настольный теннис, шахматы, алтимат, дартс, компьютерный спорт и бадминтон. Так, среди призёров были студенты Бурятии. Сборная команда Бурятского госуниверситета им. Д. Банзарова заняла второе место в соревнованиях по шахматам во втором дивизионе на всероссийском суперфинале чемпионата АССК России 2023-2024.

В личном первенстве первые места второго дивизиона взяли студенты БГУ Динара Хомушку и Денис Шагдуров. Об этом сообщает спортивный клуб «Байкальские волки».
студенты вузы Бурятия спорт шахматы

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