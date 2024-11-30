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Бурятские врачи прошли второй этап обучения по диагностике нарушений ритма сердца

Бурятские врачи прошли второй этап обучения по диагностике нарушений ритма сердца
Здоровье,  Фото:РКБ имени Семашко
Новая методика является инвазивной

27-28 ноября в Республиканской клинической больнице имени Семашко прошёл второй этап мастер-класса по электрофизиологическому исследованию сердца - методу диагностики нарушений ритма и проводимости сердца. Исследование направлено на выявление аритмий, которые снижают качество жизни, ведут к инвалидизации и внезапной сердечной смерти.

В отличие от привычного ЭКГ, новая методика является инвазивной: электроды с помощью стерильного зонда вводятся в крупные сосуды и продвигаются под контролем рентгеноборудования. В исследовании принимает участие комплексная бригада: рентген-хирург, врач функциональной диагностики, кардиолог, врач-анестезиолог-реаниматолог, анестезист, операционная медсестра.

За два дня плодотворной работы врачами больницы под руководством приглашённого специалиста Кирилла Баковского, хирурга-аритмолога НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний г. Кемерово, было обследовано 19 пациентов с нарушениями ритма сердца.

Внедрённая технология теперь позволяет своевременно проводить полную диагностику и отправлять пациента на лечение. «Ранее ежегодно более 250 наших земляков выезжали на данное диагностическое исследование за пределы Республики Бурятия. Теперь методика доступна в РКБ им. Н.А. Семашко по системе обязательного медицинского страхования при наличии показаний», - отметили в медучреждении.

медицина мастер-класс

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