В Бурятии планируют построить ещё 11 модульных спортзалов

С 2023 года на Дальнем Востоке реализуется программа «50 спортзалов в школах ДФО». Благодаря инициативе около 15 тысяч школьников сегодня занимаются спортом в новых физкультурно-оздоровительных комплексах. В Бурятии только в этом году по программе открылось 3 спортивных зала: на базе Селенгинской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната, СОШ № 54 Улан-Удэ, а также Мухоршибирской СОШ № 2.
Всего за время реализации программы в республике построили 6 спортзалов, в которых занимаются почти 3 тысяч детей. В 2023 году модульные спортивные залы открылись на базе 3 учреждений: республиканская кадетская школа-интернат, республиканская Мариинская школа-интернат, специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 2. На 2025 год министерством образования и науки Бурятия подана заявка на строительство ещё 11.
В новых комплексах есть все необходимое снаряжение для проведения уроков физкультуры, а также дополнительных занятий по определенным видам спорта. Модульные конструкции оборудованы тренерской, раздевалками, душевыми, санузлами. Во многих открывшихся спортзалах также реализуется программа «Киокусинкай в школу», благодаря которой около четырёх тысяч ребят в школах ДФО занимаются на дополнительных уроках физкультуры. В Бурятии такие занятия посещают 260 детей.
- Обновление спортивной инфраструктуры в школах ДФО, строительство новых спортивных залов стало возможным благодаря механизму единой президентской субсидии. В следующем году реализация программ «50 спортзалов в школах ДФО» и «Киокусинкай в школу» продолжится, - отметили в пресс-служба правительства РБ.