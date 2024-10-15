В районе Бурятии определили самых спортивных пенсионеров Здоровье, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ В Прибайкалье прошла спартакиада «Золотой возраст»



68 спортсменов «серебряного возраста» Прибайкальского района Бурятии боролись за звание лучшего на втором этапе районной спартакиады среди пенсионеров «Золотой возраст-2024». На этот раз спортивное мероприятие проводилось на левобережной части района в селе Ильинка.



- В соревнованиях приняли участие семь команд из Турунтаевского, Ильинского, Татауровского, Мостовского, Итанцинского сельских поселений, команда ветеранов-педагогов Турунтаевской СКОШИ, команда из с. Турунтаево «Союз пенсионеров России», - рассказала начальник отдела социальной защиты населения по Прибайкальскому району Наталья Смукина. - Спортивная программа второго этапа спартакиады включала в себя состязания по мини-волейболу, комбинированной эстафете из пяти этапов, «боулингу» и состязаниях по ГТО по трём испытаниям.



По итогам двух этапов спартакиады по девяти видам спортивной программы первое место заняла команда «Союз пенсионеров России», второе – у спортсменов из Турунтаево и третье завоевала команда пенсионеров Итанцинского сельского поселения.



Самым возрастным участником мероприятия среди мужчин стал представитель команды Турунтаевского сельского поселения Сергей Шулунов.



- Мне 74 года, но как говорится: «Нам года не беда!» Стараюсь вести активный образ жизни. Вот и в этих состязаниях сдал нормы ГТО, соревновался в боулинге, комбинированной эстафете, - пояснил Сергей Маркелович. - В рамках турнира мы бились за призовые места, демонстрируя силу, ловкость и выносливость, не уступая молодым поколениям.



Среди женщин самой старшей участницей стала Татьяна Александровна Ломако, которая отстаивала честь команды в мини-волей и ГТО.



- На этой спартакиаде я выступала в составе команды Ильинского сельского поселения. Считаю, что каждый из нас выложился на все 100, чтобы показать лучший результат, - отметила 74-летняя спортсменка. - Для всех нас каждое такое масштабное мероприятие – это незабываемое и яркое событие.



Команды, занявшие призовые места в общекомандном зачёте, были награждены кубками, грамотами и денежными призами. Отдел социальной защиты населения наградили грамотами и денежными призами отличившихся женщин в личном первенстве в спортивных состязаниях комплекса ГТО. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.



68 спортсменов «серебряного возраста» Прибайкальского района Бурятии боролись за звание лучшего на втором этапе районной спартакиады среди пенсионеров «Золотой возраст-2024». На этот раз спортивное мероприятие проводилось на левобережной части района в селе Ильинка.- В соревнованиях приняли участие семь команд из Турунтаевского, Ильинского, Татауровского, Мостовского, Итанцинского сельских поселений, команда ветеранов-педагогов Турунтаевской СКОШИ, команда из с. Турунтаево «Союз пенсионеров России», - рассказала начальник отдела социальной защиты населения по Прибайкальскому району Наталья Смукина. - Спортивная программа второго этапа спартакиады включала в себя состязания по мини-волейболу, комбинированной эстафете из пяти этапов, «боулингу» и состязаниях по ГТО по трём испытаниям.По итогам двух этапов спартакиады по девяти видам спортивной программы первое место заняла команда «Союз пенсионеров России», второе – у спортсменов из Турунтаево и третье завоевала команда пенсионеров Итанцинского сельского поселения.Самым возрастным участником мероприятия среди мужчин стал представитель команды Турунтаевского сельского поселения Сергей Шулунов.- Мне 74 года, но как говорится: «Нам года не беда!» Стараюсь вести активный образ жизни. Вот и в этих состязаниях сдал нормы ГТО, соревновался в боулинге, комбинированной эстафете, - пояснил Сергей Маркелович. - В рамках турнира мы бились за призовые места, демонстрируя силу, ловкость и выносливость, не уступая молодым поколениям.Среди женщин самой старшей участницей стала Татьяна Александровна Ломако, которая отстаивала честь команды в мини-волей и ГТО.- На этой спартакиаде я выступала в составе команды Ильинского сельского поселения. Считаю, что каждый из нас выложился на все 100, чтобы показать лучший результат, - отметила 74-летняя спортсменка. - Для всех нас каждое такое масштабное мероприятие – это незабываемое и яркое событие.Команды, занявшие призовые места в общекомандном зачёте, были награждены кубками, грамотами и денежными призами. Отдел социальной защиты населения наградили грамотами и денежными призами отличившихся женщин в личном первенстве в спортивных состязаниях комплекса ГТО. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.

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