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В Бурятии по новому нацпроекту капитально отремонтируют свыше 140 школ

В Бурятии по новому нацпроекту капитально отремонтируют свыше 140 школ
Семья,  Фото:Baikal-daily.ru
Также запланирован ремонт 17 детских садов

С начала 2025 года Бурятия начинает подготовку к новым национальным проектам в сфере образования. Отметим, что нацпроект «Образование» завершился в декабре 2024 года.

Так, в рамках нового нацпроекта «Молодёжь и дети» запланирован капитальный ремонт 143 школ. Кроме того, четыре улан-удэнских учреждения среднего профессионального образования вошли в федеральный проект «Профессионалитет» - это авиационный техникум, политехнический техникум, колледж железнодорожного транспорта, колледж лесопользования. Они получат по 120 млн рублей на ремонт учебных корпусов и общежитий.

В рамках нацпроекта «Семья» запланирован капитальный ремонт 17 детских садов. Во всех школах и колледжах появится Wi-Fi для оперативного использования электронного журнала, электронных библиотек и т.д.

Также будут закуплены 5897 планшетов для учителей. Предусмотрено оснащение учебных кабинетов во всех школах, где будут преподавать новые предметы – «Технология» и «Основы безопасности защиты Родины».

Появились и новые подробности по строительству межвузовского кампуса «Байкал», который объединит пять крупных вузов республики: БГУ, БГСХА, ВСГУТУ, ВСГИК и филиал СиБГУТИ.

В исторической части города появятся учебно-лабораторный корпус, современные студенческие общежития на 2018 мест со спортивным центром, дом для преподавателей на 30 квартир, наземные автостоянки и комплекс открытых спортивных площадок.

- У нас завершена разработка проектно-сметной документации. Сейчас вошли в Госэкспертизу. При положительном результате в этом году уже начнётся строительство кампуса, - сообщила на брифинге первый заместитель министра образования и науки Бурятии Наталья Сандакова.

Кампус полностью возведут на средства, выделенные из федерального бюджета – это 16 миллиардов рублей. Первые 500 миллионов поступят в республику уже в следующем году.

Строительство кампуса планируется завершить в 2029 году.
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