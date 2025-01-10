В Бурятии завершается акция «Полицейский Дед Мороз»

В Бурятии завершается традиционная акция МВД России «Полицейский Дед Мороз». В рамках акции уже прошёл ряд мероприятий для детей, которым особенно требуются внимание и поддержка.Так, член Общественного совета при МВД по республике Ринчин Дашицыренов подарил новогоднюю сказку воспитанникам Хоринского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Вместе с командой своего благотворительного фонда он организовал для ребят праздничную поездку в столицу региона.Дети посетили Этнографический музей народов Забайкалья, заглянули в живой уголок и прокатились на зимних ватрушках, а потом — познакомились с полицейскими Бурятии: побывали на познавательной экскурсии в музее ГИБДД и изучили патрульный автомобиль. Продолжилось путешествие визитом на киносеанс мультфильма и сытным ужином с вручением подарков.В Иволгинском районе полицейские организовали подарки для детей из семей в социально опасном положении и подучётных подростков. Девочкам пришлись по вкусу тёплые и удобные розовые пуховички, а мальчишки оценили удобную зимнюю обувь. Они и не ожидали, что их ждёт ещё один сюрприз - Полицейский Дед Мороз со Снегурочкой.В Тункинском районе облачённый в новогоднего волшебника помощник участкового Дамдин Самбуев призвал учащихся Кыренской школы безопасно встретить Новый год, а его коллеги-полицейские рассказали им о рисках встречи с IT-мошенниками, осторожности на зимней дороге, ледовых горках и в местах других зимних развлечений. Провели они для школьников и патриотическую встречу, главным героем которой стал участник СВО Матвей Сушкеев.В Селенгинском районе сотрудники полиции совместно с администрацией района и активистами РДДМ «Движение первых» организовали для детей активный зимний отдых. В январские выходные ребята со взрослыми покатались на коньках и тюбингах.В Улан-Удэ в сказочного героя перевоплотился общественник, хореограф-балетмейстер городского культурного центра Игорь Зайцев. Вместе с экспертом-криминалистом он вышел на улицы города и поговорил с прохожими о правилах личной безопасности в быту и интернете, вручил им профилактические памятки со спрятанным в них сладким сюрпризом.Сотрудники управления наркоконтроля МВД Бурятии посетили республиканскую кадетскую школу-интернат имени Героя Российской Федерации Виталия Сукуева. Полицейские рассказали будущим защитникам Родины о службе в полиции и значимости работы правоохранительных органов, мужестве российских военнослужащих в зоне специальной военной операции. Приятным сюрпризом для ребят стал подарок — настольный футбол.За порядком на дорогах республики в эти дни следили новогодние патрули из инспекторов ДПС и Деда Мороза со Снегурочкой. Вместе с поздравлениями в адрес автомобилистов и пешеходов звучали призывы к соблюдению ПДД и внимательности на проезжей части в праздничной суете. А в Бичурском районе каждому участнику дорожного движения сказочные персонажи и ЮИДовцы дарили мандарин с прикреплённым к нему QR-кодом. Код ведёт к анонимному чат-боту в телеграм, разработанному специально для оперативной передачи информации о нарушениях ПДД.Праздничные мероприятия прошли по всей республике, сообщили в МВД по Бурятии.