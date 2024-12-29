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В Бурятии восстановили права участников спецоперации и их семей

В Бурятии восстановили права участников спецоперации и их семей
Семья,  Фото:epp.genproc.gov.ru/web/proc_dvfo
Проблемы обсуждались в ходе личного приёма

Жительница Бурятии в интересах сына – участника спецоперации – обратилась на личный приём к начальнику окружного управления Генпрокуратуры России Андрею Мондохоноу, который проводился совместно с руководителем регионального отделения Государственного фонда «Защитники Отечества» Ильёй Михалевым.

После обращения УФССП России по республике исполнительное производство в отношении военнослужащего приостановлено, меры принудительного исполнения отменены, ему вернули 22 тысячи рублей.

Другой участник боевых действий получил единовременные пособия и страховую компенсацию в связи с признанием негодным к военной службе и установлением инвалидности.

После обращения вдовы погибшего участника спецоперации, проживающей в Кабанском районе, с заявлением о ненадлежащем содержании общего имущества в многоквартирном доме управляющей организацией, её руководителю ООО «Грант+» прокуратурой внесено представление. После прокурорского вмешательства провели дезинсекцию от насекомых в техническом подвальном помещении дома, просушили подвальное помещение, открыли технические продухи.

Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по республике в Кабанском районе по инициативе прокуратуры района генеральный директор ООО «Грант+» за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ с назначением штрафа, который уже уплачен, сообщает управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу.

прокуратура СВО

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