В Бурятии восстановили права участников спецоперации и их семей

Жительница Бурятии в интересах сына – участника спецоперации – обратилась на личный приём к начальнику окружного управления Генпрокуратуры России Андрею Мондохоноу, который проводился совместно с руководителем регионального отделения Государственного фонда «Защитники Отечества» Ильёй Михалевым.После обращения УФССП России по республике исполнительное производство в отношении военнослужащего приостановлено, меры принудительного исполнения отменены, ему вернули 22 тысячи рублей.Другой участник боевых действий получил единовременные пособия и страховую компенсацию в связи с признанием негодным к военной службе и установлением инвалидности.После обращения вдовы погибшего участника спецоперации, проживающей в Кабанском районе, с заявлением о ненадлежащем содержании общего имущества в многоквартирном доме управляющей организацией, её руководителю ООО «Грант+» прокуратурой внесено представление. После прокурорского вмешательства провели дезинсекцию от насекомых в техническом подвальном помещении дома, просушили подвальное помещение, открыли технические продухи.Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по республике в Кабанском районе по инициативе прокуратуры района генеральный директор ООО «Грант+» за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ с назначением штрафа, который уже уплачен, сообщает управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу.