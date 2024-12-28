Из Бурятии в зону СВО отправили автомобиль, мотоциклы и дроны

А также два ноутбука

Из Бурятии отправили очередную партию техники в зону проведения спецоперации на Украине. Об этом 28 декабря в соцсетях сообщил глава республики Алексей Цыденов.

«Для наших воинов на СВО отправлена очередная партия техники: автомобиль высокой проходимости Mitsubishi L200, три мотоцикла, 40 FPV-дронов, два ноутбука и жёсткий диск, - написал он в своём телеграм-канале. - Большая благодарность АО «Байкалкварцсамоцветы», постоянно помогают приобретать автомобили, дроны, тепловизоры, прицелы, батареи, аптечки и другое для наших парней. Спасибо и бурятскому отделению «Боевого братства», которое организуют отправки».





Как рассказал наш боец Сидор Г., написал глава Бурятии, машины большой проходимости и мотоциклы - часть одной из важнейших цепочек на передовой. Мотоциклы нужны на самом острие – в «красной» зоне. Они позволяют максимально быстро доставить всё необходимое или вывезти раненых из точек, где идут бои. И передают их в «жёлтую» зону, где ходят большие машины - пикапы, внедорожники. Те, в свою очередь, вывозят раненых в «зелёную» зону к медикам.

«Эта техника приближает цель, к которой все мы с вами стремимся - победить, - уверен Алексей Цыденов. - Так мы стоим все вместе, и пусть у наших парней на передовой все будет хорошо».