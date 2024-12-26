26 декабря

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Ёлки главы Бурятии стартовали в Улан-Удэ

Ёлки главы Бурятии стартовали в Улан-Удэ
Семья,  Фото:Baikal-daily.ru
Ёлка главы проводится уже в течение 15 лет

Ежегодная Новогодняя ёлка главы Бурятии проходит в ФСК в Улан-Удэ 26 и 27 декабря. Гостями мероприятия являются дети участников специальной военной операции (в том числе дети погибших и пропавших без вести), одарённые дети, имеющие особые успехи в учебной и социально-значимой деятельности, спорте, искусстве и иных конкурсных мероприятиях; а также ребята, нуждающиеся в поддержке.

С наступающим праздником ребят поздравил Алексей Цыденов.

- Я хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. Отцы большей части из вас - настоящие герои, защитники Родины, ими гордится вся Бурятия и большая Россия. Этот праздник специально для вас: подарки, Дед Мороз, Снегурочка, выступление цирка. Желаю, чтобы вы росли сильными, умными, чтобы вы шли по жизни уверенно вперёд, чтобы все задачки у вас решались, чтобы у вас были только пятёрки в дневниках и в тетрадках, чтобы вы занимались спортом, чтобы у вас были хорошие результаты и много друзей и подруг, чтобы вы чувствовали, что мы один большой и дружный народ, - сказал глава Бурятии.

Ёлка главы проводится уже в течение 15 лет. За этот период более 27 тысяч детей со всей республики приняли участие в мероприятии. Количество детей-участников ёлки увеличилось с 1800 до 4100 детей.

В этом году Государственный цирк Бурятии имени Жапхандаева подготовил новогоднее цирковое шоу «Колесо времени» (0+) — сказку для всей семьи, которая переносит зрителей в сердце Азии. История рассказывает о девочке Оюне, мечтающей о скором наступлении Нового года, она случайно выпускает Тёмный ветер, который затмевает свет праздника. Вместе с храбрыми друзьями она отправляется в завораживающее путешествие по миру пяти стихий, где их ждут величественная страна Огня, тайны Воды, спокойствие Земли, непостижимость Воздуха и загадочность Древа.

В новогодней постановке представлены следующие цирковые жанры: вольтижная акробатика, силовой жонгляж, хула-хупы, групповой жонгляж, воздушная гимнастика на ремнях, воздушная гимнастика на кольцах, хореографические номера. После циркового шоу в фойе физкультурно-спортивного комплекса предусмотрено поздравление и интерактив с Дедом Морозом и Снегурочкой.

После шоу дети получают новогодние подарки.

Возрастное ограничение 0+
Новый год елка

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