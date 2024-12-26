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В Улан-Удэ шестиклассников посвятили в кадеты

В Улан-Удэ шестиклассников посвятили в кадеты
Семья,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Детям вручили значки «Юный спасатель»

В преддверии Дня спасателя в улан-удэнской школе № 19 состоялась церемония посвящения учащихся в кадеты. Кадетами стали ученики профильного класса по пожарно-спасательному направлению.

Шестиклассники принесли клятву верности выбранному направлению.

Поздравить кадетов пришли сотрудники Главного управления МЧС России по Бурятии и волонтёры Бурятского регионального отделения Национального центра помощи детям.

- Это важное событие в жизни каждого кадета, его причастность к большой команде спасателей. Вы не должны останавливаться на достигнутом, активно участвуйте в различных мероприятиях, постигайте азы спасательного дела, которые обязательно пригодятся вам в жизни, - сказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Бурятии Николай Зайцев.

В торжественной обстановке юным кадетам вручили значки «Юный спасатель» и пособия с полезными советами. 
кадеты МЧС школьники

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