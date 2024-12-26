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Жительница Бурятии отметила 95-й день рождения

Жительница Бурятии отметила 95-й день рождения
Семья,  Фото:минсоцзащиты Бурятии
В годы войны Елена Семёновна работала на заготовке леса

95-й день рождения отпраздновала жительница Бурятии, труженица тыла Елена Семёновна Тибейкина.

Елена Семёновна родилась в селе Хилкотой Читинской области, в многодетной семье, где было девять детей, а она была седьмым ребёнком.

Детство и юность её пришлись на тяжёлые военные и послевоенные годы. В годы войны Елена Семёновна работала на заготовке леса. Позже трудилась на железнодорожной станции, где и познакомилась со своим будущим супругом.

Вскоре в семье родился сын, а мужа призвали в армию, где он служил три года в морфлоте. Трудиться приходилось много, и Елена Семёновна выполняла разную работу: и хлеб пекла, и почту разносила.

Позже семья переехала в Баргузин, и Елена Семёновна работала здесь в отделе кадров в дорожном предприятии. Выйдя на пенсию, работала на автозаправочной станции и соцзащите.

Ей присвоено звание ветерана труда и участника трудового фронта.

У Елены Семёновны один сын, трое внуков и двое правнуков. Сегодня она проживает в Баргузинском районе.

- В Бурятии поздравления долгожителей осуществляется в рамках нацпроекта «Демография». Такое поручение было дано ррезидентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В республике каждый год проходит такая акция. Поздравляют юбиляров, достигших возраста 90, 95 или 100 лет. В этом году 380 долгожителей Бурятии отмечают круглые даты, - рассказала министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. — В их числе долгожители, которым исполнилось 100 лет – 35 человек. Больше всего их проживает в Улан-Удэ – 19, в Курумканском районе – четыре человека, в Северобайкальске – три, в Селенгинском и Кяхтинском районах – по двое, в Еравнинском, Кабанском, Тункинском и Джидинском районах – по одному человеку.

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