Росгвардейцы Бурятии поздравили воспитанников детского дома «Аистёнок»





В рамках всероссийской акции «Дед Мороз специального назначения» росгвардейцы, переодевшись в сказочных героев, поздравили воспитанников детского дома «Аистёнок» с Новым годом и подарили учреждению сертификат в магазин детской одежды и обуви.Весь личный состав откликнулся помочь детишкам, которые остались без родителей и очень нуждаются во внимании, заботе и любви окружающих. Дед Мороз в экипировке сотрудника сил специального назначения с сотрудниками и военнослужащими Росгвардии пришли на утренник к воспитанникам детского дома. Дети рассказывали стихи, водили хоровод, участвовали в конкурсах и были задействованы в спектакле.- Спасибо вам за многолетнюю дружбу, за поддержку наших деток, за оказанную помощь, нам она крайне необходима. Дети у нас всегда очень радуются подаркам. Желаем вам благополучия, исполнения желаний и мирного неба над головой. Чтобы всё было хорошо на службе и в семьях, - поблагодарила исполняющая обязанности главного врача психоневрологического дома ребёнка Валентина Черненко.Посещение детей детского дома «Аистёнок» стало доброй традицией для личного состава Росгвардии, отметили в пресс-службе ведомства.