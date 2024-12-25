В районе Бурятии зарегистрировали 200-й брак с начала года

Булата и Валерию поздравили в ЗАГСе
19 декабря в Кабанском районе Бурятии зарегистрировали 200 пару новобрачных с начала года. Ими стали молодожёны Булат и Валерия.
- В этот торжественный день пара обменялась обручальными кольцами. Аналитик отдела Елена Веретенина поздравила молодожёнов с днём их бракосочетания, вручила первый семейный документ- свидетельство о заключении брака, - сообщает ЗАГС Бурятии.
В адрес новоиспечённой семьи звучали тёплые пожелания крепкой взаимной любви, взаимопонимания, уважения, чуткости.
Материнство можно совмещать с учёбой
Булата и Валерию поздравили в ЗАГСе
Ребятишкам вручили подарки
Он появился на юге республики
Он получил инвалидность после участия в спецоперации
Он получил высокую награду прямо из рук Андрея Белоусова
Женщина завязала с алкоголем и нашла работу
Девочек родилось больше, чем мальчиков
С начала года волонтёры отправили бойцам в зону СВО более 9 500 изделий
Мероприятие проведут 27 декабря в Сосново-Озёрском
В республике подвели итоги Года семьи
Награждённые семьи - представители трудовых династий из сфер здравоохранения, промышленности, культуры, социальной защиты, образования
«Следует привлечь к этому крупных работодателей республики», - отметил глава Алексей Цыденов
Им объяснили, как туда поступить и что для этого нужно
Особое внимание в этом году уделяется поддержке участников специальной военной операции