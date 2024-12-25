В районе Бурятии зарегистрировали 200-й брак с начала года

19 декабря в Кабанском районе Бурятии зарегистрировали 200 пару новобрачных с начала года. Ими стали молодожёны Булат и Валерия.- В этот торжественный день пара обменялась обручальными кольцами. Аналитик отдела Елена Веретенина поздравила молодожёнов с днём их бракосочетания, вручила первый семейный документ- свидетельство о заключении брака, - сообщает ЗАГС Бурятии.В адрес новоиспечённой семьи звучали тёплые пожелания крепкой взаимной любви, взаимопонимания, уважения, чуткости.