В университете Забайкалья открыли детсад для детей студентов

Материнство можно совмещать с учёбой

Забайкальский госуниверситет выиграл всероссийский конкурс минобрнауки России «Помоги маме учиться» и открыл настоящий мини-детский сад с комнатой матери и ребёнка в корпусе на Бабушкина, 129 в Чите.

«В новом пространстве есть всё необходимое для комфортного пребывания малышей от 1,5 до 8 лет: классные конструкторы, мульт-студии и новые игрушки! – сообщает портал правительства Забайкальского края. - А мамам доступна отдельная комната с пеленальным столиком, кроватью и диваном. С детишками будут заниматься подготовленные студенты, так что скучно точно не будет!»

Над созданием пространства трудилась команда проекта под руководством заведующей кафедрой теории и методики дошкольного и начального образования психолого-педагогического фаультета ЗабГУ Александры Улзытуевой.

Студенты уже оценили нововведение. Например, жительница Борзи Виктория Купрякова, мама двоих дочек, отмечает, что новое пространство значительно облегчит ей учебный процесс во время сессии:

- Можно оставить детей и не переживать – с ними занимаются, всё очень удобно. Я планирую пользоваться этой возможностью во время сдачи госэкзаменов и защиты диплома, когда буду приезжать в Читу.

Детский сад работает по будням с 8:30 до 16:30.