В Бурятии поздравили детей бойцов СВО

Лесники Бурятии поздравили детей участников СВО.- От всего коллектива и от себя лично поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю благополучия, мира и тепла в ваших домах. Пусть праздничные дни будут наполнены добром и радостными моментами. Выражаем безмерную благодарность вашему Герою, который самоотверженно сражается за Родину, и верим, что скоро все вернутся домой, с победой, - поздравил семьи военнослужащих Геннадий Буянтуев, заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства.Весь год работники агентства активно помогали участникам СВО и их семьям. Обеспечивали техникой и другими необходимыми вещами земляков-военнослужащих. Также отправили коллеге, который находится на спецоперации, УАЗ («буханка»).Лесхозы Бурятии неоднократно привозили дрова семьям бойцов, нуждающихся в поддержке.