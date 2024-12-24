24 декабря

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В Бурятии поздравили детей бойцов СВО

В Бурятии поздравили детей бойцов СВО
Семья,  Фото:РАЛХ
Ребятишкам вручили подарки

Лесники Бурятии поздравили детей участников СВО.

- От всего коллектива и от себя лично поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю благополучия, мира и тепла в ваших домах. Пусть праздничные дни будут наполнены добром и радостными моментами. Выражаем безмерную благодарность вашему Герою, который самоотверженно сражается за Родину, и верим, что скоро все вернутся домой, с победой, - поздравил семьи военнослужащих Геннадий Буянтуев, заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства.

Весь год работники агентства активно помогали участникам СВО и их семьям. Обеспечивали техникой и другими необходимыми вещами земляков-военнослужащих. Также отправили коллеге, который находится на спецоперации, УАЗ («буханка»).

Лесхозы Бурятии неоднократно привозили дрова семьям бойцов, нуждающихся в поддержке.

семьи военнослужащие

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